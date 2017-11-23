Таджикистан нуждается в помощи Международного валютного фонда для достижения макроэкономической и финансовой стабильности. Переговоры относительно выделения республике очередного кредита со стороны Фонда в рамках новой программы продолжаются.

Как сообщили «АП» в Национальном банке Таджикистана, в ноябре этого года завершились консультации МВФ с Таджикистаном. В банке отметили, что следующим этапом будет осуждение условий и мер политики в рамках новой программы поддержки республики.

В Нацбанке подчеркнули, что первые переговоры официальной делегации Таджикистана с МВФ по поводу разработки новой программы в рамках Расширенного кредитного механизма (ECF) были проведены в октябре 2015 года.

«Утверждение новой программы с МВФ практически во всех странах является длительным процессом. Это связано с тем, что все условия и предварительные меры программы должны быть согласованы с учетом рисков и факторов, которые в условиях глобального кризиса зачастую препятствуют быстрому достижению консенсуса», - сказали в НБТ.

В регуляторе отметили, что до настоящего момента Таджикистаном достигнут существенный прогресс в выполнении предварительных мер политики, предложенных со стороны МВФ.

«Новая программа МВФ будет, в первую очередь, нацелена на поддержку экономической стратегии РТ, достижение макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости наряду с ростом экономики и сокращения бедности. Также новая программа МВФ будет направлена на поддержание платежного баланса и устойчивости международных резервов страны», - добавили в Нацбанке.

Срок действия предыдущей трехлетней программы «Расширенный кредитный механизм», в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше 160 миллионов долларов, завершился еще в июле 2012 года.

Осенью того же года руководство Таджикистана обратилось к Фонду с просьбой рассмотреть возможность принятия новой программы оказания поддержки республике.

Представители МВФ тогда обнадежили, что уже в предстоящие месяцы удастся согласовать следующую трехлетнюю программу. Однако переговоры продолжаются, а конкретных договоренностей до сих пор не достигнуто.

В рамках новой программы Таджикистан намеревался привлечь льготный кредит в размере 500 миллионов долларов.