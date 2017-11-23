Страны: Великобритания, США, Швеция

Жанр: ужасы, триллер, драма, криминал, детектив

Режиссер: Томас Альфредсон

Актеры: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон, Michael Yates, Ронан Вайберт, Дж.К. Симмонс, Вэл Килмер, Давид Денсик, Тоби Джонс

Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.