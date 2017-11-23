Московская полиция рассказала о краже денег из ячеек в двух разных банках. Сообщения о пропаже денег поступили почти одновременно 22 ноября.

Из двух разных ячеек в банке на Тверской улице украли, соответственно 13 и 23 миллиона рублей.

Еще 22 миллиона рублей похитили из ячейки банка на Зоологической улице. В полиции не сказали, в каких именно кредитных организациях произошли кражи.

Первой в полицию обратилась женщина 1959 года рождения, которая рассказала, что ее деньги пропали из ячейки в банке на Тверской улице в период с 22 февраля по 22 ноября.

Могут ли эти преступления быть связаны между собой, не сообщается.