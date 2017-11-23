Компания «Памир Энерджи» стал лауреатом профессиональной центрально-азиатской независимой премии Event Awards Central Asia 2017 сразу по трем номинациям - «Лучший ивент для бренда», «Лучшее массовое мероприятие» и «Лучшее детское мероприятие».

Победителем в этих номинациях компания «Памир Энерджи» стала благодаря своему проекту «Неруи хушбахти» («Энергия счастья»), говорится на сайте EACA.

Премия вручалась за организацию лучших мероприятий в 20 номинациях разных категорий, проведённых в период с 29 октября 2016 года по 15 октября 2017 года на территории Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Церемония награждения победителей прошла в банкетном зале «Империал» гостиницы «Достук» города Бишкек.

Победители премии получают право подать проекты на международную премию GLOBAL EVENT AWARDS (GEA).

Компания «Памир Энерджи» в нынешнем году отмечает 15-летие своего образования. В связи с этим компанией организованы разнообразные производственные и культурно-просветительные мероприятия.

“С начала года были введены в эксплуатацию такие важные производственные объекты, как малые ГЭС “Техарв” и “Андарбак” в Ванчском районе, новый Центр обслуживания в Дарвазском районе, - сообщили в компании. - В Хороге компанией была построена и полностью оборудована Детская площадка в городке энергетиков».

Кроме этого, по словам источника, в июне в честь юбилея были организованы соревнования по шахматам среди детей начальных классов школ города Хорога и Шугнанского района, по итогам которых 4 победителя получили право участия в открытой шахматной олимпиаде в Иссыккуле Кыргызстана.

«В июле же этого года по инициативе компании были проведены фестивали молодежи в городе Хороге, Рушанском и Ишкашимском районах под названием “Неруи хушбахти”, которые получили высокую оценку со стороны жителей этих регионов”, - пояснили в “Памир Энерджи”.