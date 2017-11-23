В Бохтарском районе стартовали соревнования по волейболу среди мужских команд республики.

Как сообщил главный судья соревнований Рустам Давлатшоев, они проходят при содействии Комитета по делам молодежи и спорта и посвящены Дню флага.

В соревнованиях участвует шесть команд: две команды из Хатлонской области, две – из Душанбе, одна представляет РПП и одна из ГБАО.

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По словам источника, цель проведения соревнований - подпор лучших игроков для сборной страны по волейболу.

Соревнования продолжатся в течение пяти дней, команда - победитель получит Кубок, а также приз от Комитета по делам молодежи и спорта.