Кыргызстанские мигранты рассказали о насилии в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в поселке Сахарово в пригороде Москвы. По данным Посольства Кыргызстана в России, в настоящее время там находятся 32 кыргызстанца.

Просивший не называть его фамилию Кайрат прибыл в Москву 7 месяцев назад. Все это время он трудился по найму, но месяц назад был задержан полицией из-за отсутствия в миграционной базе данных о регистрации. Он рассказал «Азаттыку», что в Сахарово он был избит охранниками.

Нарушивший административные законы мигрант находился в спецучреждении месяц, пока полиция не выяснила его данные. По его словам, в результате было принято решение о его депортации из России:

— Во время избиения они выключают камеры видеонаблюдения или заводят в баню, где их нет. Сначала связывают руки за спиной, а потом избивают. У них есть изолятор, после избиения тебя оставляют там в холоде. Утром приходят другие. Тебя бьют по спине, как лошадь секут. Не только кыргызов — всех, кто там находится. Моя регистрация не вышла по базе данных. Документы делали одни парни, они оказались поддельными. Мои ноги и руки все были в синяках. Чтобы не оставлять следов на лице, они надевают специальные перчатки. Есть такой метод. Если руки связаны, ты просто стоишь, и тебя избивают.

Также используют электрошокер. Сам я не видел, но те, кто был со мной, сказали что у двух кыргызких парней вместе с мочой шла кровь, — рассказал Кайрат.

По словам мигранта, кроме избиений применяют и другие незаконные методы.

Фото с сайта vesti.ru

— ​Если родственники что-то передали, то половина может дойти до тебя, а то и нет. Что-то получше они перепродают другим. Это целый бизнес. Оставляют все, что было у задержанных — деньги, телефоны, все. 18-летнему парню, которого депортировали со мной, ни сома не вернули. Его хороший телефон остался там,​ — свидетельствует Кайрат.

​В России нелегалов из Кыргызстана могут заключить под стражу на срок до двух лет. Чтобы отправить их домой требуется официальное свидетельство из государственных органов Кыргызстана.​ Сообщается о том, что из-за длительности процесса уточнения документов некоторые месяцами и годами находятся в Сахарово, и что они нуждаются в правовой и юридической помощи:

— Среди обитателей центра я видел одного, у которого был самый большой срок нахождения там — семь месяцев. Если ты потерял паспорт, то они ждут из Кыргызстана документы об утере паспорта или форму-1. Документы получают через посольство. Некоторые очень долго ждут. Когда я был там, туда наведывались представители других посольств, но наши даже не пришли. Один раз видел инспектора. Ничем не помог, — говорит мигрант.

Вместе с Кайратом полиция задержала и Бекжана Акжола — из-за отсутствия документов. Он рассказал, что его родные братья – граждане России, поэтому он нанял адвоката и отменил решение о депортации:

— Я отдал документы на регистрацию. Меня задержали в эту ночь. Я попросил позвонить родственникам, но мне это запретили, сразу задержали, осудили и отправили в Сахарово. Там боишься пикнуть. Никто меня не бил. Но мы слышали и видели, как избивают других. В других камерах были женщины. Я вышел оттуда через месяц, — говорит Акжол.

Посольство: мигранты не обращаются

По данным Посольства Кыргызстана в России, в настоящий момент в Сахарово находится 32 кыргызстанца. Многие из них не легализовали документы, задержаны полицией без документов, скрывающие свои настоящие имена и жертвы противоречивых норм российского законодательства. В России разрешается регистрироваться по юридическому адресу, но если полиция задержала мигранта на квартире, то он становится незаконно проживающим.

В целях проверки информации о насилии три сотрудника консульства Кыргызстана в Москве 20 ноября посетили кыргызстанцев и встретились с руководством спецучреждения в Сахарово. Пресс-секретарь посольства Гулбарчын Байымбетова отметила, что находящиеся под стражей кыргызстанцы не обращались с заявлениями об избиении или каких-то других незаконных делах:

— Ребята, которые были там, не говорили о незаконном отношении. Нет доказательств такого отношения. Говорят, что слышат такое от вышедших оттуда ребят, но никто там не жаловался. Руководство учреждения отметило, что если будут такие заявления и доказательства, то сотрудники будут уволены.

Российский правозащитник Андрей Бабушкин также сообщил, что несколько раз встречался с мигрантами во временном специальном учреждении в Сахарово, но раньше, по его словам, мигранты не обращались с жалобами о насилии:

— Последний раз я был там полгода назад. Жалоб на избиение не было, но были жалобы на очень длительную отправку, особенно из приемника на Сахалине, что людей долго не отправляют. Мы выезжали и разбирались. Мигранты абсолютно открыто говорят обо всем, мы говорим со всеми один на один. Это совершенно нормальная беседа. И говорить, что они боятся что-то сказать, потому что с ним расправятся, оснований нет. Но если есть такие обращения, нужно обращать на них внимание.

Мигранты в первую очередь должны написать заявление. В разных спецприемниках разные условия. Могу сказать, что есть общие проблемы. Они заключаются в том, что очень маленькие прогулочные пространства. Когда мы были в очень хорошем спецприемнике в Южно-Сахалинске, видели двор, но он меньше, чем комната. В спецприемнике в Челябинске нам понравилось, но были замечания по условиям проживания. На питание жалоб сейчас нет, такие жалобы были два года назад, когда питание было некачественное и недостаточное, не доставляли посылки. В этом году жалоб на избиение не было, — отмечает правозащитник.

Ранее мигранты в изоляторах временного содержания в Ярославской области и городе Махачкале объявляли голодовку. В начале года мигранты организовали акцию недовольства в спецприемнике Екатеринбурга. Они заявили, что сотрудники центра несут угрозу их жизни и здоровью.