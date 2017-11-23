Расширение двухстороннего сотрудничества в области реформирования милиции сегодня в Душанбе обсудили министр внутренних дел РТ Рамазон Рахимзода и Посол/руководитель Офиса программ ОБСЕ в Таджикистане госпожа Туула Юрьёля, сообщили в пресс-центре МВД РТ.

Было отмечено, что в рамках реформы милиции были разработаны и приняты три важных документа: Стратегия реформы милиции на 2013-2020 годы, Программа развития милиции и План действий по реализации Программы на 2013-2020 годы.

Следует отметить, что первый документ по реформе милиции – «Меморандум о взаимопонимании» был подписан правительством РТ и Бюро ОБСЕ в Таджикистане 8-го апреля 2011 года.

Туула Юрьёля и Рамазон Рахимзода МВД РТ

В целях реализации политики по реформе милиции был осуществлён ряд практических шагов. Так, в рамках реформы милиции был создан Центр тестирования для сотрудников милиции для проверки уровня знаний при поступлении на работу, переходе с одной должности на другую, получении воинского звания и предоставлении для награждения государственными наградами.

В рамках реформы введены штатные должности помощников начальников ОМВД по работе с общественностью.

При МВД был создан общественный Совет по содействию гражданского общества реформе милиции, который взаимодействует со всеми местными государственными и общественными структурами на всей территории республики.

Кроме этого, постановлением правительства была введена самостоятельная должность Национального координатора по реформе милиции. На эту должность назначен один из опытнейших и действующих сотрудников милиции.

В рамках реформы, административные здания органов внутренних дел по всей республике оснащены камерами наружного наблюдения, чем достигается прозрачность в работе сотрудников, создан телефон «Доверия МВД» (в областях и крупных городах действуют телефоны доверия начальников УМВД), создан официальный сайт МВД на трех языках.

Туула Юрьёля и Рамазон Рахимзода МВД РТ

Туула Юрьёля, выразив благодарность министерству за сотрудничество на высоком уровне с Офисом программ ОБСЕ в Таджикистане, отметила, что в течение нескольких лет работы ОБСЕ и МВД в сфере реформы милиции уже достигнут значительный прогресс.

«Мы продолжаем наше сотрудничество в осуществлении реформы милиции в Таджикистане, и мы всегда готовы оказать нашу помощь», - подчеркнула она.

На встрече также принимали участие начальник военного-политического Департамента ОБСЕ в Таджикистане Фейзо Нуманай, советник по вопросам борьбы с терроризмом и реформы милиции Дмитрий Капорцев, замминистра внутренних дел РТ Икром Умарзода, Национальный координатор по реформе милиции Фарходбек Шодмонзода и другие.