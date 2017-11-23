«Народного генерала» Саид Киёмиддина Гози в СИЗО города Худжанда нет, сообщил «АП» источник в правоохранительных органах Согдийской области.

Источник сообщил, что «он не прилетал в аэропорт города Худжанд».

«Об этом бы стало известно всем, - отметил источник. - Кроме того, его бы спецслужбы сразу задержали и отправили бы в Душанбе».

Как стало известно «АП» от неофициальных источников в правоохранительных органах самой столицы, в Душанбе Киёмиддина Гози тоже нет.

Сегодня радио «Озоди» сообщило, что «народный генерал» Саид Киёмиддин Гози исчез в Санкт-Петербурге и уже находится в Таджикистане.

Родные Саид Киёмиддина Гози, известного в 90-х годах таджикского священнослужителя, сообщили о его исчезновении после возвращения из Стамбула в Санкт-Петербург.

«Последний раз Гози позвонил сыну Баракатулло из питерского аэропорта около полуночи 21 ноября и сообщил, что его депортируют в Таджикистан», - сказала в беседе с Радио Озоди супруга священнослужителя Раджабгул Мусалмонова. По ее словам, стало известно, что Саид Киёмиддина посадили на рейс Санкт-Петербург – Худжанд. Однако среди пассажиров, прибывших в административный центр Согдийской области, его не оказалось. В худжандском аэропорту родным священнослужителя сообщили, что в самолете Саид Киёмиддину Гози стало плохо и поэтому карета «Скорой помощи» срочно увезла его в больницу.

«Озоди» со ссылкой на вебсайт таджикской оппозиции сообщает, что Саид Киёмиддин Гози был задержан в аэропорту города Санкт-Петербург сотрудниками спецслужб Таджикистана и России. В тот же вечер его экстрадировали в Худжанд. В настоящее время он, якобы, содержится в одном из следственных изоляторов города.

По словам супруги, с 2015 года священнослужитель жил в городе на Неве. В этом городе он владеет кафе, где работал вместе с сыновьями. Раджабгул Мусалмонова утверждает, что ее муж не находился в розыске ни в Таджикистане, ни в России. Священнослужитель уже давно не занимался политикой и не был членом исламской партии.

Киёмиддин Гозиев или Эшон Саид Киёмиддини Гози был известным в 90-х годах таджикским священнослужителем. Он был одним из ораторов на площади «Шахидон» (у бывшего здания ЦК КП Таджикистана), где в 1992 году собрались противники коммунистического режима. Там же ему присвоили неофициальное звание "генерали мардуми" («народный генерал»). С началом гражданской войны в Таджикистане Саид Киёмиддин Гози перебрался в Афганистан, где сотрудничал с Объединенной таджикской оппозицией. После подписания Соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане в 1997 году вернулся в страну и был членом одной из подкомиссий Комиссии по национальному примирению. Саид Киёмиддин Гози за заслуги в реализации Соглашения о мире и национальном согласии награжден орденом «Шараф».