23 ноября в Душанбе состоялся второй раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Таджикистана и министерством иностранных и европейских дел Французской Республики. Делегацию Республики Таджикистан возглавил Заместитель министра иностранных дел Музаффар Хусейнзода, французскую сторону возглавила директор Департамента Континентальной Европы г-жа Флоранс Манжан. На консультациях также приняла участие Посол Франции в Республике Таджикистан г-жа Ясмин Гуедар.

Как сообщили в департаменте информации МИД РТ, в центре внимания были вопросы развития и укрепления всестороннего взаимовыгодного таджикско-французского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в области политики, экономики и торговли, водных ресурсов и энергетики, промышленности, здравоохранения, образования, науки и культуры, туризма.

Стороны также обменялись мнениями относительно тематики борьбы с современными вызовами и угрозами. Собеседники обсудили отношения Таджикистана и Франции в рамках международных организаций, а также аспекты регионального сотрудничества.

В заключение консультаций была выражена обоюдная готовность в дальнейшем расширении взаимоотношений в приоритетных направлениях сотрудничества.