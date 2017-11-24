Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о возможности акционерного участия страны в строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на радио «Азаттык».

Об этом на заседании Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.

По словам Исакова, этот вопрос обсуждался на недавней встрече президентов двух стран. «До этого они были против строительства «Камбараты-1». Теперь они поддерживают. Кроме того, Узбекистан говорит, что может войти в этот проект в качестве одного из акционеров. Мы должны построить эту ГЭС усилиями Кыргызстана, Узбекистана и других соседних государств», – описал премьер-министр позицию узбекской стороны.

В октябре сообщалось, что по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Алмазбека Атамбаева был заключен меморандум о сотрудничестве в строительстве Камбаратинских ГЭС между Узбекгидроэнерго и киргизской Национальной энергетической холдинговой компанией.

Проекты Камбаратинских ГЭС № 1 и № 2 на реке Нарын были утверждены в СССР в 1988 году. В тот же год началось строительство. Однако в 1994 году его приостановили из-за отсутствия финансирования. На тот момент было выполнено 25 процентов работ. В 2008 году строительство ГЭС-2 возобновили при содействии России, а в 2009 году правительство РФ выделило Киргизии беспроцентный кредит на строительство ГЭС-1. В 2010 году был запущен первый агрегат ГЭС-2.

Однако затем сотрудничество с Россией застопорилось. В 2012 году было достигнуто соглашение о том, что обе ГЭС достроит компания «Русгидро». Но в 2016 году правительство Киргизии инициировало расторжение этого соглашения.

В 2016 году эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук, профессор Александр Князев заявил, что строительство Камбаратинских ГЭС вообще нецелесообразно в новых реалиях. По его словам, проект разрабатывался в условиях единого государства, когда легко было согласовать интересы Киргизии и Узбекистана, Казахстана и Туркмении, которые находятся ниже по течению. Тогда республики могли легко перераспределять между собой воду, с одной стороны, и электроэнергию, с другой стороны. «Но сейчас к кыргызской стороне у Узбекистана и Казахстана доверия нет, и по этой ГЭС сразу возникает множество вопросов», – заключил эксперт.

Также Князев отметил, что Киргизия продолжает настаивать на слишком большой мощности ГЭС, хотя лишнюю электроэнергию будет некуда девать в современной экономико-политической ситуации.

Тем не менее, Киргизия до сих пор видит именно в строительстве Камбаратинских ГЭС решение проблемы дефицита электроэнергии. В свою очередь, ныне покойный первый президент Узбекистана Ислам Каримов выступал категорически против не только строительства «Камбараты-1» и Верхне-Нарынского каскада ГЭС, но и Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане. Он заявлял даже о вероятности войны в том случае, если интересы Узбекистана, Казахстана и Туркмении при распределении водных ресурсов не будут учтены.