В Таджикистане полностью выполнен план осеннего призыва в ряды Вооруженных сил республики. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра Минобороны Фаридун Махмадализода.

Он подчеркнул, что все военные комиссариаты и государственные призывные комиссии отчитались о полном выполнении плана призыва досрочно.

Стартовавший 1 октября 2017 года армейский призыв должен был закончиться 30 ноября.

В ряды таджикской армии были призваны молодые люди с 18 до 27 лет, не имеющие право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. По официальным данным, в стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста, около 150 тыс. из них имеют право на отсрочку или освобождение от призыва, непригодны для прохождения армейской службы, ещё около 100 тыс. находятся на заработках за пределами страны.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.