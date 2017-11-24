В Государственной резиденции Ала-Арча в доме приемов «Эне-Сай» Кыргызстана сегодня проходит инаугурация избранного президента Сооронбая Жээнбекова, сообщает АКИpress.

На церемонию инаугурации избранного президента Сооронбая Жээнбекова приглашены 450 человек.

В их числе Герои Кыргызской Республики, представители общественности, творческой и научной интеллигенции, депутаты Жогорку Кенеша, члены правительства, дипломатический корпус, представители международных организаций.

Также сегодня в связи с торжеством будут перекрыты дороги в столице.

Напомним, что за кандидатуру Сооронбая Жээнбекова на выборах президента проголосовало 920 тыс. 620 голосов избирателей, или 54,22%.