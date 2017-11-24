Двусторонние отношения между Таджикистаном и Узбекистаном остаются натянутыми из-за ограниченного сотрудничества в области управления трансграничными реками. Об этом говорится в совместном исследовании, проведенном Региональным экологическим центром Центральной Азии и компании ADELPHI в рамках Швейцарской инициативы Blue Peace «Переосмысление водной проблематики в центральноазиатском контексте: ущерб от бездействия и преимущества водного сотрудничества».

Отмечается, что «это особенно заметно в позициях стран по поводу предлагаемого строительства плотины Рогунской ГЭС».

«Несмотря на то, что после вступления на пост президента Мирзиёева в прошлом году напряженность, судя по всему, смягчилась, но сторонам в обсуждениях стоит учитывать факт сокращения объемов стока, поступающих в Узбекистан, и последующих вопросов со стороны Узбекистана», - подчеркивается в исследовании.

С учетом «политического капитала», инвестированного уже в переговоры по Рогунскому проекту, авторы исследования считают, что «в интересах обеих сторон найти приемлемое решение, а не настаивать на несовместимых позициях, которые приведут к убыткам как минимум для одной, но более вероятно, для обеих сторон».

«Однако, чтобы привести к значительным издержкам, политической напряженности не обязательно обостряться до нестабильности: простое отсутствие сотрудничества уже обуславливает существенные убытки для не имеющего выхода к морю горного Таджикистана, не в последнюю очередь, за счет значительных потерь от недоиспользованных возможностей в связи с несогласиями с соседними странами, даже более чем из-за других экономических затруднений и проблем безопасности», - говорится в исследовании.

Таджикистану, который был «разрушен гражданской войной в 1990-х годах, и политическая стабильность которого продолжает оставаться неустойчивой», авторы исследования рекомендуют установить хорошие отношения с соседними странами.

Отметим, что Узбекистан категорически выступал против возведения Рогунской ГЭС во время правления Ислама Каримова.

Власти соседней страны утверждали, что с возведением этой ГЭС уменьшится сток рек, а также предупреждали об опасности экологической катастрофы в случае прорыва плотины ГЭС.

С приходом же к власти нового президента Узбекистана – Шавката Мирзиёева - позиция Ташкента к Рогуну несколько изменилась: глава МИД РУ летом этого года заявил, что Узбекистан не возражает против возведения Рогунской ГЭС, но при ее строительстве должны быть учтены и национальные интересы Узбекистана.

Достройкой Рогунской ГЭС на данный момент занимается итальянская компания Salini Impregilo.

В октябре прошлого года она начала работы по строительству каменно-набросной плотины, высота которой составит 335 метров. На возведение этого сооружения будет направлено $1,95 млрд.

Ожидается, что первая турбина будет сдана эксплуатацию в конце будущего года, а вторая - в начале 2019 года. За счет продажи вырабатываемой этими двумя агрегатами электроэнергии, будет продолжено дальнейшее строительство Рогунской ГЭС.

Вся Рогунская ГЭС в цифрах и фактах в нашей инфографике.