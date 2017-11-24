В Узбекистане вводится новый вид документа – «паспорт спортсмена». Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции республики, передает ИА "Фергана".

Минюст утвердил положение, согласно которому спортивные паспорта будут выдаваться гражданам, имеющим спортивный разряд не ниже второго юношеского, на постоянной основе занимающимся неким видом спорта и участвующим в соревнованиях. Положение предусматривает два возможных вида документа – бумажную книжку или пластиковую карту.

Паспорт будет необходим для регистрации на соревнованиях, при прохождении медицинских освидетельствований, при сдаче необходимых нормативов, при переходе из одной спортивной организации в другую.

Стоит отметить, что с 2006 по 2014 годы внедрить спортивные паспорта пытались власти России. Однако в декабре 2014 года от этой практики было решено отказаться. Это решение объяснили, во-первых, дороговизной выдачи паспортов. Эксперты подсчитали, что для обеспечения документами всех 17 миллионов россиян, занимающихся спортом, потребовалось бы 16 миллиардов рублей. Кроме того, инициаторы отмены спортивных паспортов ссылались на новый закон о защите персональных данных, который затруднял работу с такого рода документами.

В итоге в России возможность выдачи паспортов спортсменам оставили спортивным ассоциациям. Они могут вести собственные базы учета по своей инициативе.