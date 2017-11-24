Известный таджикский модельер Умед Кучкалиев примет участие в фестивалях мод в Перми и Санкт-Петербурге.

Коллекция таджикского модельера будет представлять Таджикистан на модной неделе Neva fashion week и St.Petersburg Fashion Day, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 27 ноября. Также эта коллекция будет представлена на Fashion Week в Перми 1 декабря.

Как сообщил «АП» сам кутюрье, на двух модных фестивалях будет представлена коллекция под названием «Томирис», посвященная рождению его младшей дочери.

«На суд зрителей будут представлены национальные костюмы в модернизированном стиле с использованием национальных украшений», - сказал он.

Из личного архива Умеда Кучкалиева

По словам Кучкалиева, все платья в коллекции – вечерние – для создания которых использованы атлас и адрас, гульбаст и национальная ручная вышивка – чакан.

Из личного архива Умеда Кучкалиева

Умед Кучкалиев один из ведущих модельеров Таджикистана. Он окончил технологический университет в 2003 году по специальности модельер. Специализируется на сценических костюмах. Многие таджикские знаменитости выходят на сцену в его нарядах, а такие таджикские модели, как Анна Муминова, Фатима Мирзохонова, Сафина Гоибова представляют в них Таджикистан на мировых подиумах.

Из личного архива Умеда Кучкалиева

Это не первое участие известного таджикского модельера в показах подобного рода. Коллекции дизайнера были представлены на многих международных подиумах, в том числе во Франции, Бельгии, Украине, Италии.

Из личного архива Умеда Кучкалиева

NEVA Fashion Week и St.Petersburg Fashion Day – одно из главных общественных событий Санкт-Петербурга, формирующие облик города как культурной и европейской столицы. Организаторы каждый сезон подготавливают для жителей и гостей Санкт-Петербурга насыщенную программу в виде модных показов от успешных дизайнеров и кутюрье.

Из личного архива Умеда Кучкалиева

"PERM FASHION WEEK” – это микс четырех масштабных фестивалей Пермского края в области моды и красоты - "Бриллантовая булавка", "Красное платье", "Высокий сезон" и "Камва". Впервые фестивали моды в Прикамье стали проводить в 1995 году. Интерес публики к этому событию огромен, что позволяет участвовать в проекте и состоявшимся брендам - в числе гостей фестиваля представители известных марок одежды и косметики, аксессуаров, звезды российского мира моды.