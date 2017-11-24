Вместо говядины жители Туркменистана вынуждены потреблять замороженную буйволятину, которую ввозит из Индии фирма бывшего пилота Сапармурата Ниязова. Об этом сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана», пишет ИA "Фергана".

Издание отмечает, что из-за экономического кризиса жители страны уже не могут позволить себе кусок свежей говядины. Небольшие партии буйволятины поставлялись в Туркмению из Индии с 2009 года, однако по-настоящему всерьез за импорт буйволятины взялась фирма «Стончест» в 2013 году.

Эта фирма стала эксклюзивным поставщиком госпредприятия Туркменмясомолторг, и за последние четыре года ввезла в страну 45,9 тысяч тонн замороженного индийского мяса на общую сумму 118,5 миллионов долларов. Один килограмм такого мяса обходится поставщику в 2,5 доллара, а продается населению по цене около пяти долларов (17-18 манатов).

Как стало известно «Альтернативным новостям», фирмой «Стончест» (и еще одной фирмой, «Привиледж») владеет бывший шеф-пилот первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, заместитель начальника Национального управления гражданской авиации Мухаммед Курбанов. Издание отмечает, что Курбанов имеет большой опыт ведения бизнеса. Еще в начале 1990-х он скупал советские рубли в бывших союзных республиках, где они вышли из обращения, и продавал в тех республиках, где они еще были в ходу. Впоследствии он продолжал заниматься разного рода бизнесом, и в 1998 году ему пришлось уехать сначала в Россию, а потом в ОАЭ из-за трений с правоохранительными органами.

Курбанов помирился с руководством Туркмении после того, как к власти пришел Гурбангулы Бердымухамедов. Бывший пилот подружился с мужем сестры президента Назаром Реджеповым, который, по некоторым данным, через своих сыновей Хаджимурада и Шамурада контролирует практически весь частный бизнес в стране.

Как стало известно журналистам, гендиректором фирм «Стончест» и «Привиледж» является сын Курбанова Мердан. Фирмы имеют беспрецедентные привилегии по сравнению с конкурентами – в частности, у них никогда не было проблем с конвертацией валют, а с недавних пор они заключают контракты с правительством сразу в иностранной валюте. Благодаря привилегиям поставки буйволятины приносят семье Курбановых сверхприбыль.

«Альтернативные новости» заключают, что семья Курбановых – это лишь один из инструментов по перекачиванию денег из бюджета в распоряжение клана Бердымухамедовых.

Между тем, по информации издания «Хроника Туркменистана», в конце ноября в стране был зафиксирован очередной рост цен на продукты питания. В частности, в связи со сменой сезона существенно подорожали овощи и фрукты. Ситуацию усугубляет то, что на рынке практически нет отечественной продукции. Так, турецкие помидоры за три месяца подорожали с 2 до 8,5 манатов (с $0,5 до $2,4). Цена иранских яблок выросла с 16 до 19 манатов, бананов – с 9 до 11 манатов.

При этом «Хроника Туркменистана» отмечает, что стали заметны усилия властей по импортозамещению. На прилавках появились продукты новых местных марок. Однако источники в пищевой промышленности рассказали журналистам, что все ингредиенты для «местной» продукции все равно закупаются за рубежом. Кроме того, местная продукция существенно уступает зарубежной по качеству – хотя ее цена практически не отличается.