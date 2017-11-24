17 лет назад Таджикистан впервые начал обсуждать с Кыргызстаном вопрос о демаркации и делимитации границы. За это время удалось пройти чуть более половины расстояния. Дальше дела застопорились. Почему?

Причиной, чтобы вновь поговорить о данной проблеме, стало заявление президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, сделанное на встрече с журналистами. В частности, он сказал, что с Таджикистаном описана половина границы, «и мы готовы подписать эти документы, но с условием, что остальная территория будет описываться по одним и тем же документам. Но близкие президента Эмомали Рахмона предложили описывать остальную часть по другим документам. Но так же не бывает, что костюм из разных тканей шьется…»

Ответственные ведомства и лица на заявление президента Кыргызстана пока никак не отреагировали. Но понятно, что речь идет о давнишнем споре – на какие карты и документы опираться при согласовании границы.

Особенность приграничья

К началу 2015 года рабочим группам Межправительственной комиссии удалось описать лишь 503 километра из 971. В течение последних двух лет информация не обновлялась. Значит, новых данных просто нет. Коли так, получается, что стороны зашли в тупик.

Таджикские пограничники вблизи селения Ходжаи Аъло. 2012 год. Фото Негматулло Мирсаидова

И это не случайно. Все описанные ранее участки большей частью были территориями, где не было населенных пунктов. Теперь не только они есть, но и места компактного проживания таджиков и кыргызов находятся на линии границы. Ведь не проводить же линию границы между домами, по улицам? «Нарисованные» на географических картах линии между двумя республиками в качестве критерия не подойдут. Это однозначно. А критерии сторон, основывающихся на картах разных лет, применить невозможно в силу отсутствия консенсуса. Передача территорий, населенных пунктов тоже, кажется, невозможна из-за многозатратности и развитых националистических настроений у людей, живущих в приграничье.

Особенно сложна ситуация на территории, где граничат Исфаринский (Таджикистан) и Баткенский (Кыргызстан) районы. Если проехать по 35-километровой автодороге Исфара - Ворух, то придется несколько раз пересекать кыргызскую территорию. Расположенные вдоль реки Исфаринки (кыргызы ее называют Ак-Суу) таджикские села и кыргызские аулы ближе к Воруху сменяют друг друга с заметной частотой, через каждые 3-5 километров. В некоторых местах на правобережье представители двух общин проживают даже на одной улице. В таджикском поселке Сомониён, например, детям, чтобы попасть в свою школу, обязательно нужно прошагать несколько сот метров по той части улицы, где расположены дома кыргызов.

Советская головоломка

После Октябрьской революции 1917 года таджики, будучи одним из самых многочисленных и древнейших народов Центральной Азии, в силу исторических обстоятельств долгое время не могли получить своей государственности. Они считались населением других государственных образований. Лишь в 1924 году была провозглашена Таджикская АССР в составе Узбекистана, которая в 1929 году стала равноправной республикой в составе СССР.

Интересна история получения государственности нашими соседями-кыргызами. Некоторые исторические документы указывают на то, что кыргызы получили государственность значительно раньше таджиков, именно в момент образования СССР, в 1922 году. Но это не так. Кыргызская АССР, образованная на большей части территории современного Казахстана, на самом деле не была республикой кыргызов. В ту пору кыргызами-кайсаками называли казахов. В состав той республики входило даже нынешнее Каракалпакское автономное образование Узбекистана. В 1924 году к ней был присоединен и весь Юг Казахстана, входивший в состав Туркестанской АССР. И в 1925 году эта историческая ошибка была исправлена, и Киргизская АССР была преобразована в Казакскую АССР.

Фото радио «Озоди» Около 200 человек собрались по обе стороны кыргызско-таджикской границы и перекрыли трассу Исфара – Ворух после того, как в 2014 году на территории села Ак-Сай сгорела дача одного из местных жителей. В поджоге граждане соседней республики заподозрили граждан Таджикистана.

Настоящие же кыргызы, которых называли кара-кыргызами, получили свою государственность в составе РСФСР только в 1926 году. Правда, кара-кыргызы до этих пор входили в состав РСФСР в виде автономной области. Статус союзной республики Кыргызстан получил лишь в 1936 году.

Ошибки, допущенные в первые годы установления советской власти, особенно в плане раздела территорий по национальному признаку, стали настоящей головоломкой для народов СССР, особенно Средней Азии. И их последствия сказываются в межэтнических отношениях сегодня. Вряд ли кто из тогдашних архитекторов СССР мог допустить, что когда-нибудь созданная ими могущественная империя рухнет. Даже подумай они об этом, вряд ли могли бы серьезно перекроить территории.

Перекройки во имя развития экономики

В период существования СССР некоторые территории неоднократно передавались и перекраивались по причине экономической целесообразности, строительства важных коммуникаций, ирригационных сооружений, влиятельности политической элиты каждой из республик. Например, управление населенным на 99% таджиками Сохским анклавом на территории современного Кыргызстана по причине экономической целесообразности было передано Ферганской области Узбекистана. Другой кыргызский анклав - Шахимардан, - населенный также имеющим преимущественно таджикские корни этносом, подчиняется Узбекистану. А Кадамжайский район Кыргызстана, где в советское время преобладало таджикское население, был в административном подчинении Кыргызстана. Схожая судьба у кыргызов в Джиргатальском районе Таджикистана. Однако территории, переданные либо умышленно, либо по ошибке другой республике в период получения государственности, особой опасности не представляют.

Старики в местечке Сиёхкух (Черная гора) расстроены оттого, что посаженные ими деревья ночью вырубили кыргызские пограничники. 2012 год. Кадр с видео.

Во-первых, представители другого этноса не только приспособились и привыкли к тем, с кем предстоит им жить, они начали уважать обычаи, традиции, культуру народа, представляющего республику. Во-вторых, все вместе мы длительное время жили в составе единого государства в одной республике. И советские порядки не допускали проявления национализма. В-третьих, было нечего делить. Не было частной собственности, все были равноправны, а линии границ между республиками лишь были обозначены.

Анклавы – мина замедленного действия

Но миной замедленного действия, как стало известно после распада СССР и образования на его месте независимых государств, стали анклавы и спорные территории вдоль линии границ. Например, уже в течение многих лет возникают конфликты между военными Узбекистана и Кыргызстана на спорной территории вокруг анклава Сох. Причина – ресурсы.

Условные линии границ, на изменение которых не среагировал Узбекистан (по причине общности интересов и отсутствия проблем по водоразделу, пользованию пастбищами, другими природными ресурсами), позже стали линиями настоящего территориального раздела.

Это изменение нарушило традиционный образ жизни людей, которые с потерей возможности пользоваться ресурсами лишились также и свободного передвижения, что стало накалять ситуацию. Это результат того, что Сохский район незаметно из части территории Узбекистана превратился в анклав на территории Кыргызстана.

Именно так по истечении многих лет и один из крупнейших сельских населенных пунктов Таджикистана Ворух стал анклавом внутри Кыргызстана, хотя помимо фактов и аргументов, указывающих на наличие территориального сообщения, на стороне таджиков и логика, и история, и демографические данные.

Переговоры в местечке Мингурук (Кыргызстан) 2011 год.

Если взглянуть на географическую карту СССР 1940 года, то на глаз заметен коридор по двум берегам реки Исфаринки, который соединяет Ворух с другим таджикским населенным пунктом - Ходжаи Аъло. Именно этот коридор, отобранный у Таджикистана без единого решения высшего законодательного органа Советского государства союзными министерствами и ведомствами или добровольно переданный во временное пользование Кыргызской Республике, сегодня стал предметом раздора между жителями кыргызских аулов и таджикских кишлаков.

В одну реку дважды не войдешь?

В 2016 году наши северные соседи сдали в эксплуатацию автодорогу Ош - Баткен - Исфана. Часть этой автодороги, к строительству которой приступили в начале 2000-х годов, пролегает вдоль ирригационного канала Торткуль, питающегося от реки Исфаринки.

Первоначальный проект предполагал пересечение реки в районе кыргызского аула Мингурук, граничащего с таджикским джамоатом Сурх. Дорога должна была выйти к аулам Пастарык и Самаркандак. Кыргызская сторона долго добивалась согласия Таджикистана. Длина таджикского участка составляла более 3 км. В свете добрососедских и развивающихся отношений Таджикистан дал свое согласие на строительство участка. Однако через некоторое время соседи приняли решение внести в проект коррективы. Подумали и решили: будет целесообразнее проложить трассу вдоль канала до кыргызского населенного пункта Кок-Таш. Канал Торткуль проходит вдоль самого большого приграничного населенного пункта – кишлака Чоркух. Там тоже существовали участки, на которые имеют претензии обе стороны. Однако самым важным было то, что дорога могла соединить с областным центром сразу несколько аулов. К тому же можно было значительно упрочить позиции кыргызского населения. Пересечение бесспорно таджикской территории могло составить всего 275 метров. И через реку - аул Ортабоз. Таджикистан реализации и этих планов не стал чинить никаких препятствий. Этот участок отдали кыргызской стороне в длительную аренду. Видимо, тогда у некоторых кыргызских политиков созрел план строительства другой дороги с выходом на Аксай через спорную территорию, которая указана даже на карте 1959 года как таджикская.

Однако как некогда отдали коридор в Ворухе, превратив его в эксклав, так собственноручно подписали все документы, касающиеся строительства сперва автотрассы Ош – Баткен – Исфана, а потом дороги Кок-Таш – Тамдык – Аксай. Словом, наши политики, вопреки пословице, вошли в ту же реку дважды.

В 2009 году, в пору, когда министром транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики был Нариман Сулейманов, мне удалось взять интервью для телеканала К+. Тогда я спросил у него: «Не превратится ли дорога Ош – Баткен – Исфана в линию границы?» Тогда было заявлено: «Ни в коем случае. Эта дорога, как и сам канал, будет иметь транснациональный статус, и наши народы совместно будут ее эксплуатировать».

Не прошло и двух лет, как вдоль автодороги появились пограничные мобильные посты. Затем и вовсе жители кишлака Чоркух лишились возможности пересечь Торткуль с целью заготовки дров и выпаса скота. На земли участка Куммазор, где до прокладки дороги жили две семьи, в срочном порядке были переселены еще несколько кыргызских семей. В то время как таджикская сторона в течение 25 лет не могла поставить хотя бы один трансформатор для более 50 семей, Кыргызстан для своих 8-10 граждан установил трансформатор, обеспечил многих строительными материалами, оказал помощь в строительстве домов для них.

Проигрышная «война»

Известно, что причиной вооруженного столкновения, происшедшего между таджикскими и кыргызскими пограничниками в январе 2014 года, было строительство автодороги Кок-Таш – Аксай – Тамдык. Каждая из сторон этот участок считает своим. Однако даже на карте 1959 года, которую кыргызская сторона предъявляет в качестве аргумента на переговорах по демаркации и делимитации, этот участок отмечен как таджикская территория. И водозабор, который установлен для перекрытия реки с целью переброски воды из бассейна реки Исфаринки в канал Торткуль, в советские времена всегда находился под контролем водной структуры Таджикистана, поскольку канал-то был построен в 60-е годы. Кстати, именно по вине Минводхоза СССР, запланировавшего строительство ирригационного канала для орошения земель Баткенского массива, статус земель на окраине сел Чоркух и Сурх стал спорным.

Кыргызский крестьянин торгует на рынке Овчи Калъача (Бободжон Гафуровский район, Таджикистан)

Что вынесла таджикская сторона из вооруженного конфликта 2014 года? Ровным счетом ничего. А соседи добились согласия таджикской стороны на завершение проекта. Одни получили коммуникацию, другие не смогли даже получить добро на реабилитацию своей старой автодороги в Ворух по коридору, некогда принадлежавшему Таджикистану.

Могут возразить: ведь построил же и Таджикистан альтернативную дорогу в объезд сельской управы Аксай? Вопрос в том, что та дорога построена на бесспорно кыргызской территории. А соседи построили на спорной земле, которая может быть спокойно аннексирована. Благо такой опыт есть. Это означает, что и ту дорогу при возникновении конфликта соседи могут спокойно закрыть, как часто они делают на территории кыргызских населенных пунктов. А мы нет. Считайте, что участок дороги, как и вся автотрасса Ош – Баткен - Исфана и Кок-Таш – Аксай – Тамдык, безвозвратно отдан Кыргызстану. Просто они оказались умнее, проворнее, хитрее, дальновиднее.

В то время как мы палец о палец не ударили, чтобы защитить интересы граждан Таджикистана в приграничье, кыргызские власти последовательно работали над укреплением своих рубежей, в одностороннем порядке аннексируя спорные земли. Строительство транспортных коммуникаций и укрепление погранвойск были составными частями этой программы.

Послесловие

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, проводящий в кресле главы государства последние дни, 20 ноября в ходе своей итоговой пресс-конференции затронул вопрос демаркации и делимитации границы с Таджикистаном. Он пытался переложить на таджикскую сторону вину за то, что члены Межправительственной комиссии не могут никак договориться по проведению линии границы в населенных пунктах. В частности, он заявил следующее о критериях таджикской стороны, предлагающих к рассмотрению карты 1927–1939 годов:

«У нас было всего одно условие - чтобы оставшаяся половина тоже потом оформлялась по этим же законам, по этим же принципам… Там начали вылезать 26-й, 25-й год. Я посоветовал: вы зайдите тогда в 24-й год, когда вообще Таджикистана не было…»

Говоря о 24-м годе, Алмазбек Атамбаев, видимо, вспомнил времена, когда кыргызов не могли отличить от казахов, то называя их кайсаками, то кара-кыргызами. Вообще, президент Кыргызстана нередко использует необдуманные слова и выражения, не задумываясь об их последствиях. Иногда его скоропалительные заявления становятся причиной охлаждения межгосударственных отношений, от чего прежде всего страдает кыргызский народ. Так было недавно перед президентскими выборами, когда Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве в процесс выборов, из-за чего резко охладели отношения двух соседей.