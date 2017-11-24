Высокая золотисто-желтая ваза, сделанная из соломы, в окружении плетеных из прутьев ивняка блюд, а рядом корзины всех форм и объемов – это предметы творчества мастера корзиноплетения Мавлуды Асоевой из Вахдата. Мало того, она может из обычной соломы или ивовых прутьев изготовить для вас… платье!

Семейный подряд

Девушка научилась плести корзины и другие предметы домашнего обихода в 18 лет у своей матери – известной в округе мастерицы Мастуры Асоевой, которой, к сожалению, не стало два года назад. Мама Мавлуды обучала плетению корзин не только своих детей, но и женщин в рамках проекта по борьбе с бедностью, чтобы они могли получать доход, сидя дома.

Искусство корзиноплетения пришло к нам из глубокой древности. Народы Египта, Греции, Древнего Рима активно использовали в своем обиходе плетеные корзины.

Освоив азы корзиноплетения, в течение шести лет Мавлуда обучала этому мастерству и детей в Центре творчества детей и подростков г.Вахдата.

«Вначале ребята не заинтересовались плетением корзин, - рассказывает Мавлуда. - Но позже, когда они увидели результат своего труда, они были просто счастливы!»

Мавлуда Асоева вместе с членами своей семьи – сестрами, братом и отцом – создает своими руками уникальные творения из самой обыкновенной лозы. Высокая золотисто-желтая ваза в окружении плетеных из прутьев ивняка тарелок, а рядом с десяток корзин всех форм и объемов – от корзин-великанш до совсем маленькой, - вот что мы увидели в их доме.

Есть среди разнообразных изделий вахдатской мастерицы и настоящие шедевры. От некоторых просто невозможно глаз отвести! Чего, к примеру, стоит изящный ларец из соломы! А сколько кропотливого труда было затрачено на то, чтобы создать удивительные платья из гибких ивовых прутьев, которые Мавлуда выставляла от имени Центра творчества для детей и подростков на одной из выставок в Вахдате. В 2014 году она получила второе место среди ремесленниц в конкурсе, организованном Комитетом по делам женщин и семьи республики.

Плетение из лозы поможет вам улучшить координацию, укрепить нервную систему и, самое главное, приобщиться к одному из прекраснейших видов творчества.

По словам нашей мастерицы, освоив плетение корзин из ивы, можно таким образом прикоснуться к искусству, которое ценилось еще в древние века.

«В прошлом из лозы плели посуду самых разных форм, делали мебель и возводили ограды – изгороди, - указывает Мавлуда на плетень, который остался на память от покойной матери, и на корзину многолетней давности, сплетенную еще ее бабушкой. - Эти вещи никогда не портятся и могут прослужить много лет. Сегодня все это снова актуально: вещи, сделанные из ивовых прутьев, не перестают быть популярными среди ценителей красоты и изящества. А еще это экологически чистые товары». В доме мастерицы в плетенках хранят почти все – продукты, одежду, в них носят дрова и уголь. В невысоких и широких, которые в метр диаметром, сушат фрукты. По ее словам, бытовые корзинки в их доме обычно изготавливают женщины, а крупные корзины и клетки для кекликов, где требуется сила, - отец.

Мавлуда говорит, что если раньше ее корзинами интересовались только иностранцы, то сейчас все больше почитателей среди таджикистанцев, которые стараются обзавестись плетенками, изготовленными из ивовых прутьев. Поэтому она старается изготовить предметы по вкусу и желанию заказчика.

Ивовые прутья в зависимости от имеющихся в них дубильных веществ могут иметь самый широкий спектр окраски: коричневый, золотистый, лиловый, розовый и даже фиолетовый.

Занятие для усидчивых

Ива – дерево неприхотливое, поэтому растет она практически на всех континентах, имеет многочисленные виды и формы. Практически каждый вид ивового дерева (зарбед, сурхбед или сиёхбед) подходит для плетения. Единственно, что важно – правильно собрать ветви и подготовить их к дальнейшей работе. Заготавливать прутья необходимо поздней осенью, то есть в ноябре, или ранней весной, потому что как раз в это время происходит остановка сокодвижения в дереве.

По словам мастерицы, когда ее мать серьезно занялась этим видом промысла, местные власти выделили ей землю под сад, где она могла бы разводить деревья для лозоплетения. «В настоящее время в нашем саду, который находится на берегу реки Кафирниган, произрастает почти 1000 ивовых деревьев», - рассказывает Мавлуда Асоева.

Из неочищенных ветвей плетут корзины для дров, изгороди, беседки. Очищенные от коры прутья используются для изготовления более изящных вещей: вазонов, домашней мебели, корзинок.

Вместе с отцом они срезают секатором прутья на подготовленных деревьях. Для плетения подходят как тонкие прутики, так и более толстые. Срезаемые ветви должны быть максимально длинными, без ответвлений. Оптимальным является срез под небольшим углом, при этом нельзя срезать все веточки с одной ветки – необходимо оставлять 2-3 отростка или почки, чтобы не навредить дереву. Если все сделать правильно, обрезка не навредит иве, даже наоборот, сделает ее более здоровой. Для плетения можно использовать как очищенные от коры прутья, так и неочищенные – все зависит от дальнейшего применения плетенки.

Из неочищенных ветвей плетут корзины для сбора дров, изгороди, беседки. Очищенные прутья используются для изготовления более изящных вещей: вазонов, домашней мебели, корзин. По прошествии определенного промежутка времени очищенные прутики приобретают красивый золотистый оттенок, что придает изделию особенный шарм.

При изготовлении простой корзины используют небольшой нож и секатор.

По словам мастерицы, прежде чем приступать к очистке прутьев от коры, необходимо их поварить в течение 2 часов. Счищать кору нужно, пока они мокрые, нельзя допускать просыхания верхнего слоя. Задача брата и сестер Мавлуды – рассортировать прутья по размеру и по цвету, что поможет при подборе нужного для изготовления изделия. После того как прутья готовы, можно приступать к плетению. Плести наша мастерица начинает с донышка. Именно дно является основным элементом многих сплетенных вещей. Главное - помнить, что плетение корзин из ивы требует немало времени и максимум усидчивости. Если все заготовки под рукой, за день, по словам мастерицы, можно изготовить 5-6 средних корзин, за пару часов – одну.

Как это делается?

Кстати, процесс плетения корзин из ивы имеет определенный алгоритм, состоит из нескольких этапов: плетение донышка корзинки, затем правильный переход на стенки корзинки, плетение края корзины, а затем - ручки.

Плетение корзин из ивы требует немало времени и максимум усидчивости. Среднюю корзину можно сплести за пару часов.

Плетение дна корзины начинается с подбора нужных прутьев. Идеальным вариантом будет выбор веток средней длины и толщины. Для классической корзины среднего размера нужно взять 8 прутьев, в четырех сделать сквозные прорези и вставить в них оставшиеся прутья – крестообразно. Создавшуюся основу нужно оплести двумя более тонкими прутьями.

Далее постепенно надо отгибать соседние прутья у основы и оплетать все поочередно. Когда завершено оплетение первого ряда, должно получиться 16 лучей, похожих на лучи вокруг солнца. Начало дна для корзины положено. Таким образом необходимо плести до нужного диаметра. Переход плетения со дна на стенки является самым сложным моментом в создании корзины. После того как стенки корзины сплетены, необходимо правильно оплести край. Плетение ручки является завершающим этапом в создании корзины. Мастерица выбирает среди множества прутьев самый толстый и гибкий. Она вставляет концы ветки в противоположные стороны уже готового основания корзины, затем оборачивает основание будущей ручки более тонкими ветками, обкручивает и закрепляет.

Главное в изготовлении вещей из ивового прута – следование интуиции и наличие фантазии. Помните, что плетение корзин из ивы - это очень интересный и увлекательный процесс. Каждый предмет идеально вписывается в любой интерьер и дополняет его своей изящностью и красотой. Каждое изделие излучает тепло и как будто дарит положительный заряд энергии солнца, а также теплоту рук мастера. Теплоту рук Мавлуды Асоевой мы уже почувствовали, как только зашли домой с корзиной для фруктов, которую мы приобрели у нее. Кстати, сплетенные мастерицей изделия можно также купить в столичном «Ашане».