В Зимбабве появился новый президент - второй за всю историю независимости страны, переставшей быть британской колонией в 1980 году.

Бывший первый вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, которому в этом году исполнилось 75 лет, принял в пятницу присягу в качестве нового главы этого южноафриканского государства. Об этом сообщает Reuters. Первый президент Роберт Мугабе 21 ноября объявил о своем уходе в отставку.

"Я, Эммерсон Мнангагва, клянусь, что в качестве президента Республики Зимбабве буду лояльным к Республике Зимбабве и повинуюсь поддерживать и защищать Конституцию и законы Зимбабве", - сказал он, положив руку на Библию.

Бывший руководитель сил безопасности Мнангагва, также известный под прозвищем «Крокодил», во время присяги обязался соблюдать конституцию и защищать права всех 16 миллионов граждан Зимбабве.



Церемония прошла на стадионе в столице Зимбабве Хараре. Экс-президент Роберт Мугабе не присутствовал на ней «из-за усталости».

Мнангагва встретился c Мугабе незадолго до присяги. Он гарантировал Мугабе и его семье безопасность на территории Зимбабве, пишет Reuters со ссылкой на местную газету The Herald.

Отмечается, что не все люди в Зимбабве разделяют оптимистические настроения после прихода к власти Мнангагвы: не исключается его причастность к резне в Матабелеленде в 1983 году, когда погибли около 20 тысяч людей, которые не поддерживали режим Роберта Мугабе.

Эммерсон Мнангагва считался одним из двух вероятных преемников Роберта Мугабе, руководившего страной в течение 37 лет (вторым была жена президента Грейс Мугабе).

В начала ноября Мугабе уволил его, обвинив в заговоре с целью захвата власти. Мнангагва бежал в ЮАР.

Через несколько дней после его изгнания группа военных из высшего командования армии захватила власть в Зимбабве и посадила Роберта Мугабе под домашний арест.

Военные пытались убедить Роберта Мугабе уйти в отставку, однако он отказался, заявив, что не подвергает сомнению свой статус главы государства и правительства.

Тогда Мугабе сместили с поста лидера правящей партии, после чего 21 ноября парламент начал процедуру его импичмента. В тот же день Мугабе подал в отставку. После этого Мнангагва вернулся в Зимбабве.

Эммерсон Мнангагва, как и Мугабе, — ветеран войны за независимость Зимбабве от Великобритании в 1970-х годах. Он получил прозвище Крокодил за свою безжалостность. Репутация жестокого человека у Мнангагвы сложилась в 1980-х годах во время противостояния партий Мугабе и его политических оппонентов.

Тогда личный спецназ Мугабе за несколько лет арестовал и убил до 20 тысяч оппозиционеров и их сторонников. Мнангагва в то время возглавлял разведку в правительстве Мугабе.