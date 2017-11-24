АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Таджикистан с трехдневным визитом прибудет заместитель командующего сухопутными силами Центрального штаба армии США, генерал-лейтенант Теренс Мак Кенрик.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 НОЯБРЯ

1932 – Указом президиума ЦИК ТССР образован город областного подчинения Хоруг

1963 – В Душанбе открылся масложиркомбинат.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 НОЯБРЯ

1915-1945 года – родился Герой Советского Союза Исмат Шарифов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, осадки (дождь, снег) местами сильные. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения - Облачно, осадки (дождь, снег) местами сильные. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе - Облачно, ночью и утром осадки (дождь, мокрый снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, временами осадки (дождь, ночью мокрый снег). Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, мгла. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 5-7 тепла.