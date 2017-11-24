По одним данным, среди пострадавших много детей.

В результате теракта, произошедшего в мечети на севере Синайского полуострова, погибли не менее 50 человек, сообщает The Daily Star со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

В твиттере телеканала сообщается, что, по данным Минздрава Египта, ранения получили еще не менее 75 человек.

Раненых доставляют в клиники. Президент Египта созвал экстренное совещание министров для оценки ситуации.



Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в мечети неподалеку от египетского города Эль-Ариш. Предполагается, что взрывное устройство привел в действие смертник.

По данным ряда СМИ, террористы сначала привели бомбу в действие, а потом начали расстреливать выбегавших из здания прихожан.

Источники Associated Press отмечают, что к мечети подъехали четыре внедорожника с боевиками, которые открыли огонь по людям.

Затем, заблокировав площадь у мечети внедорожниками, боевики открыли огонь по пытавшимся покинуть здание людям.