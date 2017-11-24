В результате теракта, произошедшего в мечети на севере Синайского полуострова, погибли не менее 50 человек, сообщает The Daily Star со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
В твиттере телеканала сообщается, что, по данным Минздрава Египта, ранения получили еще не менее 75 человек.
Раненых доставляют в клиники. Президент Египта созвал экстренное совещание министров для оценки ситуации.
Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в мечети неподалеку от египетского города Эль-Ариш. Предполагается, что взрывное устройство привел в действие смертник.
По данным ряда СМИ, террористы сначала привели бомбу в действие, а потом начали расстреливать выбегавших из здания прихожан.
Источники Associated Press отмечают, что к мечети подъехали четыре внедорожника с боевиками, которые открыли огонь по людям.
Затем, заблокировав площадь у мечети внедорожниками, боевики открыли огонь по пытавшимся покинуть здание людям.
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