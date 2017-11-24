Куда обращаться за дивидендами по своим акциям? И имеет ли право ЖКХ требовать с жителей паспортные данные и справки о заработной плате? На эти вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

​​​​​​​Когда начнут платить дивиденды?

- Я бывший работник Министерства сельского хозяйства. В 1997 году нам вместо зарплаты выдавали акции «Сангтуды» номиналом 3000 рублей, которые были выпущены 11.12.1996. В акциях написано, что деньги будут возвращены, как только будет запущена и начнет работать первая станция «Сангтуды». ГЭС давно работает, но никаких намеков на возврат денег нет. Скажите, будут ли погашаться эти акции? Где? Когда? И куда надо обращаться?

Насыров А., житель г. Душанбе

- Согласно Закону Республики Таджикистан «О рынке ценных бумаг» акция - это эмиссионная ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории права акционеров на получение дивидендов, участие в управлении акционерным обществом, на часть имущества акционерного общества, оставшегося после его ликвидации.

Таким образом, у акционеров также имеется право на получение дивидендов.

В статье 36 Закона РТ «Об акционерных обществах» раскрывается порядок выплаты акционерным обществом дивидендов:

«1. Акционерное общество обязано не менее одного раза в год (может, ежеквартально или каждые полгода) принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Объявленные дивиденды выплачиваются по акциям каждого вида.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли акционерного общества в национальной валюте. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого капиталов акционерного общества.

3. Решение о выплате годовых (полугодовых, квартальных) дивидендов, размере дивиденда акций по акциям каждого вида (типа) принимается Общим собранием акционеров. Сумма дивиденда не может быть больше рекомендованной Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества.

4. Срок выплаты дивидендов определяется уставом акционерного общества или решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если уставом акционерного общества или решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 90 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

Также в статье 37 данного закона установлены некоторые ограничения по выплате дивидендов, в том числе: до полной оплаты всего уставного капитала акционерного общества и если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо их размер станет меньше в результате принятия такого решения, и другие ограничения.

Вы имеете право в письменном виде обратиться в акционерное общество для получения информации по выплате Вам дивидендов, и Вам обязаны дать письменный ответ, почему Вы до сих пор не получаете дивиденды по приобретенным акциям.

Дерево мешает

- Я живу в г. Душанбе в доме барачного типа. Пять лет назад соседи рядом с домом, всего в нескольких метрах, посадили три тополя. Сейчас деревья стали уже большими, и из-за их корневой системы стала подниматься дорога, под корнями деревьев проходят все коммуникации, которые подходят к дому, к фундаменту.

Я пожаловался в Комитет по охране природы, они срубили 2 дерева, а третье, которое больше всех мешает дому, оставили. В связи с этим у меня вопрос. Есть ли в РТ какая-нибудь законодательная база по санитарным нормам озеленения дворов в городе и на каком расстоянии от домов можно сажать большие деревья? В Комитете по охране природы мне сказали, что нет.

Сергей Кошелев

- Уважаемый Сергей, к сожалению, нам не удалось найти нормативно-правовой акт, регулирующий нормы посадки деревьев рядом с жилыми домами. Однако такие нормы должны быть приняты, так как они влияют на безопасность жилых домов.

В России, например, согласно строительным нормам и правилам указано, что расстояние деревьев от стен зданий и сооружений устанавливается минимум в 5 метров.

Если Вы считаете, что дерево влияет на безопасность жилого дома, Вы можете в письменном виде обратиться в хукумат города Душанбе.

Действия ЖКХ незаконны

- ЖКХ г. Худжанда требует от жителей 32-го микрорайона, чтобы каждый проживающий в этом районе предоставил сведения – на кого оформлена квартира; сколько человек проживает; паспортные данные; справка о заработной плате или пенсии. На вопрос жителей, зачем это надо, отвечают, что это указание хукумата города, но никаких документов или приказов не показывают. Как можно проверить достоверность этих указаний?

Кадырова Г.

- Требования ЖКХ г. Худжанда не имеют законных оснований. В случае необходимости компетентные органы могут получить сведения о собственниках квартир в БТИ, а сведения о количестве проживающих лиц и паспортные данные жильцов - в территориальных подразделениях Министерства внутренних дел Республики Таджикистан (паспортном столе).

В связи с этим можете пожаловаться на незаконные требования ЖКХ в правоохранительные органы (в милицию или прокуратуру).