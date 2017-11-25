Причиной смерти трех родных сестер в Ташкенте 8 ноября стало неправильное употребление лекарственного средства. Об этомUzNews.uz сообщил источник в городской инфекционной больнице (НИИ ЭМИЗ), где проходила судмедэкспертиза.

По его данным, девочкам было назначено лекарство от паразитов под названием «Вермокс» (антигельминтный препарат широкого спектра). Однако в аптеке фармацевт, не разобрав почерк врача, выдал лекарственное средство под названием «Верапамил», которое применяют при нарушениях сердечного ритма и гипертонических кризах.

Три девочки из одной семьи Муниса (2010 г.р.), Мухлиса (2011 г.р.) и Мохира (2013 г.р.) скончались 8 ноября в Алмазарском районе Ташкента. Ранее сообщалось, что сестры могли отравиться шашлыком. Девочки почувствовали сильную боль в животе, родители дали им обезболивающее лекарство, но оно не подействовало. Младшая сестра скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Другие две сестры были доставлены в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в состоянии агонии.

Эксперты заключили, что в результате неоднократного применения препарата «Верапамил» у девочек произошёл кардиогенный шок (резкое снижение сократительной способности миокарда, что приводит к неадекватному кровоснабжению всех органов и тканей и угнетает функцию жизненно важных органов; чаще всего он развивается как осложнение инфаркта миокарда или в результате отравления кардиотоксическими субстанциями).

По данному факту прокуратура Алмазарского района возбудила уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Узбекистана (Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие человеческие жертвы). В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.