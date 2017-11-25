Члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предложили снизить долю иностранных работников в сфере розничной торговли алкоголем и табаком до нуля с 1 января 2019 года, такая возможность будет рассмотрена, пишет РИА Новости.

Лидер Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков заявил, что непорядочные работодатели используют иностранных работников для того, чтобы уйти от ответственности за различные нарушения в сфере розничной торговли алкогольной и табачной продукцией.

"Когда приходит полиция или Роспотребнадзор, то подставляют обычно какую-нибудь девочку или мальчика из стран ближнего зарубежья, которые с трудом говорят по-русски, и после этого все санкции ни к хозяину, ни к тому, кто с точки зрения минздрава травят граждан вредными продуктами, но для всех этих мигрантов все это заканчивается только высылкой, а граждане Российской Федерации отвечали бы по уголовному кодексу", — заявил Шмаков в ходе заседания РТК.

Он отметил, что доля иностранных работников в этих сферах должна быть сведена к нулю.

"Здесь давайте поставим нули, также как и розничная торговля в аптеках (потребность в иностранных работников составляет 0 на 2018 год)… Давайте запишем — проработать снижение до нуля", — заявил Шмаков.

"Давайте до нуля с 1 января 2019 года", — уточнила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мы должны понимать, что иностранная рабочая сила уводит доходы, какими бы они не были. Это уход от наших доходов… Те люди, которые сюда приезжают, все равно они пользуются инфраструктурой, поскольку они не встроены в нашу систему, как считают некоторые эксперты, они обходятся нам очень дорого", — отметила Голодец.

"Давайте по тем отраслям, где у нас все-таки остается большой удельный вес иностранной рабочей силы, дадим поручение — для того, чтобы, коллеги, создать рабочую карту, как в этих отраслях сделать минимальную долю", — также предложила Голодец.

В декабре 2016 года правительство России установило допустимую долю иностранных работников, используемых на территории Российской Федерации хозяйствующими субъектами в сфере выращивания овощей — в размере 50% общей численности работников; в розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями — в размере 15%, а в аптеках иностранцы работать не могут вообще.