Президент Таджикистана направил телеграмму соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттаху Халилу ас-Сиси по поводу произошедшего теракта в мечети, который унес жизни 235 человек. Это самый крупный теракт в новейшей истории Египта, где объявлен трехдневный траур.

"Решительно осуждая этот циничный и варварский акт сил зла, выражаем нашу твердую убежденность в том, что реалии сегодняшнего дня требуют консолидации усилий всего мирового сообщества для совместной беспощадной борьбы с международным терроризмом и всеми проявлениями экстремизма", — говорится в телеграмме, сообщает пресс-служба главы государства.

От всего таджикского народа Эмомали Рахмон выразил искренние соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших, всему дружественному народу Египта и пожелал полного выздоровления пострадавшим.

В результате теракта, совершенного днем 24 ноября на севере Синайского полуострова, погибли по меньшей мере 235 человек. 109 человек, по последним оценкам, пострадали.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что жертвы атаки будут отомщены, а Египет продолжит свою войну против терроризма. Он назвал атаку "преступной" и "трусливой".

Воздушные силы Египта в результате авиаударов уничтожили несколько транспортных средств, причастных к теракту в мечети эр-Роуда на севере Синая, и несколько баз террористов с оружием и боеприпасами.