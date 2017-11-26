Аргентинский футболист Лионель Месси подписал новый контракт с клубом «Барселона». Соглашение рассчитано до 2021 года.

Сумма отступных (деньги, которые должна получить «Барселона» от другой команды, если Месси захочет в нее перейти) увеличилась в контракте почти в три раза — с 250 до 700 миллионов евро.

«Барселона» вела переговоры о новом контракте с Месси больше года. В 2016 году сообщалось, что команда готова предложить аргентинцу «вечный» контракт — до окончания его карьеры.

При этом интерес к Месси проявлял «Манчестер Сити» — по слухам, аргентинец, всю карьеру игравший в «Барселоне», раздумывал о переезде в Англию,

Лионель Месси — один из лучших футболистов мира, он пять раз получал «Золотой мяч» как лучший игрок года. В «Барселоне» ему принадлежит большинство индивидуальных рекордов — ему, в частности, удавалось забить больше 50 мячей за сезон; он лучший бомбардир как противостояния с мадридским «Реалом», так и каталонского дерби с «Эспаньолом».

«Барселона» в 2017 году вынуждена была продать во французский ПСЖ бразильца Неймара, так как французы заплатили за него отступные, прописанные в контракте. Этот трансфер стал рекордным в истории — «Барселона» получила 222 миллиона евро.