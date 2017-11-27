МВД Таджикистана сообщило на своем сайте об убийстве 20-летней жительницы Душанбе. По подозрению в убийстве задержан 29-летний житель района Восе.

МВД сообщает, что подозреваемый пригласил девушку в салон машины "Нов" (бетономешалка). Он предварительно смешал в однолитровой бутылке 190 таблеток димедрола, а затем связав руки и ноги девушки, напоил её этим раствором.

Молодая женщина скончалась в салоне автомашины, отмечает МВД. Других подробностей данного происшествия правоохранительное ведомство не сообщает.

Между тем, Радио "Озоди" сообщает, что погибшая была родом из Турсунзаде - это 20-летняя Марджона Шерхонова. Ее родные обнаружили тело девушки на девятый день после исчезновения в салоне машины-бетономешалки недалеко от рынка Балхи района Рудаки, отмечает издание.

Похоронили Марджону 21 ноября. Она была студенткой III курса одного из колледжей страны. Девушка исчезла 14 ноября.

Ширингул Маликова, мать убитой девушки, сказала, что в последний день, 13 ноября, Марджона вышла из дома в колледж в хорошем настроении, но спустя несколько часов она позвонила своей старшей сестре и умоляла о помощи.

Она успела сказать, что парень, влюбленный в нее, связал ей руки и ноги и хочет убить ее.

Мать убитой Радио "Озоди"

«До этого дочка сказала мне, что какой-то парень преследует ее, угрожает», - рассказала Маликова.

После этого мать обратилась в ОМВД столичного района Сино-1. Она просила спасти свою дочь, но 8 дней поисков не дали никаких результатов. По ее словам, труп дочери был обнаружен после звонка какого-то молодого человека, который был влюблен в нее. Он сказал: «Можете найти свою дочь внутри салона бетономешалки».

Фарход Шерхонов Радио "Озоди"

Фарход Шерхонов, отец Марджоны, сказал, что месяц назад какой-то молодой человек, который представился Иброхимом из кишлака Курбоншахид Восейского района, просил у него руки дочери. Однако после того, как отец сказал, чтобы тот прислал своих родителей, то парня и след простыл. Позже стало известно, что у него есть жена и дети.

Собеседник "Озоди" требует наказания для убийцы своей дочери по всей строгости закона: «Я растил свою дочь, холил и лелеял ее. Для него?? Или для того, чтобы похоронить ее?», - сокрушается отец Марджоны.

Между тем, МВД сообщило о другом зверском убийстве: в Вахдате из-за возникшего семейного конфликта мужчина облил свою 44-летнюю супругу бензином и поджёг её.

В результате женщина скончалась от полученных серьезных ожогов в больнице. В совершении убийства подозревается ее 47-летний супруг, он задержан, сообщает пресс-центр МВД республики.