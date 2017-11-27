Сотрудники Управления Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Согдийской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность преступной группировки, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

В состав данной группировки входили старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела Управления МВД по Согдийской области Руслан Шарипов и житель Матчинского района Мухаммад Шарифов.

"Последний, вступив в предварительный сговор с Р. Шариповым, занимался незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере", - сообщает официальный сайт антикоррупционного ведомства Таджикистана.

У подозреваемых было изъято 34 килограмм 759 грамм опиума и 47 килограмм 157 грамм гашиша. Общий объем изъятых наркотиков составил 81 килограмм 916 грамм.

В отношении М. Шарифова и Р. Шарипова возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.4 УК Республики Таджикистан (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта) и проводится предварительное расследование.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.