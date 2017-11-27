Ситуация в головном здании «Агроинвестбанка» напряженная. На входе – охранники, судя по их действиям, – их задача не впускать вкладчиков. Обманутые граждане ежедневно приходят сюда за своими деньгами, но чаще уходят ни с чем. Руководство банка продолжает отмалчиваться.

Женщина в состоянии сильнейшего стресса, с дергающимся лицом и непрерывно моргающими глазами при попытке задержать ее громко закричала, и лишь только тогда ее пропустили. Другой вкладчик, мужчина, пробился молча, но после жесткой потасовки.

В коридоре банка неиссякаемая очередь с раннего утра и до конца рабочего дня. Люди напряжены, постоянно вспыхивают споры, переходящие иногда в скандалы. В прошлом месяце женщина в очереди потеряла сознание, а сотрудники банка долго препирались, надо ли вызывать скорую.

Вкладчица Гульноза Т. рассказывает: «Каждый день хожу в банк за своими деньгами. Без ругани к начальству не попадешь. Однажды охранник так толкнул меня, когда у меня был ребенок на руках, что я едва не полетела с лестницы. А он еще и накричал в след».

Руководство банка отгородилось от обманутых вкладчиков дверьми на запоре и охраной, попасть к ним не представляется возможным ни вкладчикам, ни представителям СМИ.

Гульноза Т. делится: «Однажды я сказала, что не уйду из банка, пока не примет Муродали Алимардон (председатель банка, - ред.). Принял заместитель, однако говорил грубо, на «ты», словно я их подруга, быстро перейдя на крик, помощи никакой я так и не получила».

Вкладчикам, проявляющим настойчивость в возврате собственных денег, сотрудники банка грубят, отказываются обсуждать возврат денег и даже угрожают подать на них в суд, говорят вкладчики.

Последние высказывают наболевшее в социальных сетях. A.S.: «Нам говорят, что ждать надо 3-4 года. Но у людей не 9 жизней, а одна. И кто вернет нам часы, складывающиеся в годы, потерянные в очередях, потраченные нервы? Никто».

Банк хранит молчание

Равнодушное отношение руководства к положению своих вкладчиков является более чем странным, «Агроинвестбанк» не частный банк и руководство не может вести себя так, как ему вздумается.

Согласно информации Минфина, в состав владельцев ценных бумаг эмитента входят: Министерство финансов, владеющее солидным количеством ценных бумаг - 87,3% (на середину 2016 года, до вливания в банк, Минфин владел 51,9%), Европейский банк реконструкции и развития – более 12% (ранее - более 10%). 0,7 процента (в 2016 году - 5%) - у частных физических лиц. Год назад их было четверо, в том числе Алимардон. Тогда он, по данным Минфина, владел 0,3% ценных бумаг. К слову, год назад его процент в уставном капитале банка составлял 0,0362%, если он сохранился в прежнем объеме, то на сегодняшний день в деньгах он составляет 526 тысяч 669 сомони (уставной капитал - 1 млрд 454 млн 886 тыс. 600 сомони).

Список аффилированных лиц, то есть физических или юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность «Агроинвестбанка», состоит из 11 позиций, включая Министерство финансов и 10 человек, первым из которых числится министр финансов РТ.

Куда пропадают деньги?

Проблемы у банка начались давно. Еще в апреле 2012 года Минфин выпустил государственные ценные бумаги на сумму 700 миллионов сомони в целях оказания помощи «Агроинвестбанку». Средства были направлены на восстановление капитала банка и выкуп его необслуживаемых кредитов по номинальной стоимости 528 миллионов сомони.

Как пояснить рядовому жителю страны размер этой суммы? Давайте вспомним, что в 2013 году на повышение зарплат, пенсий и стипендий всему населению Таджикистана потребовалось 335 миллионов сомони. То есть «Агроинвестбанк» «съел» народные деньги, которых бы хватило, чтобы дважды провести существенное повышение зарплат и других выплат всему населению РТ.

Аналитики Всемирного банка так прокомментировали произошедшее: «На финансовом состоянии РТ негативно сказывается неустойчивость финансового сектора, в частности программы правительства, связанные с целевым кредитованием через коммерческие банки. Подобное кредитование вызывает перекосы на рынке, ведет к неэффективному распределению кредитных ресурсов и подрывает доверие и культуру кредитования. Лишь в 2012 году затраты на оказание финансовой поддержки несостоятельному банку составили около 2 процентов ВВП, что сопоставимо с объемом бюджета сектора здравоохранения за тот же год. Если правительство не откажется от этой практики, могут возникнуть дополнительные издержки».

Аналитики ВБ как в воду смотрели. Спустя четыре года, в декабре 2016 года, «Агроинвестбанку» вновь потребовались средства на рекапитализацию, и он благополучно получил от правительства намного большую сумму - 1,70 млрд сомони. Используя то же сравнение, отметим, что на повышение зарплат бюджетникам, пенсий и пособий в 2016 г. было потрачено меньше – всего 1,3 миллиарда сомони.

Куда делись деньги вкладчиков, кредиторов, Европейского банка реконструкции и развития, 2 миллиарда 400 миллионов бюджетных, то есть народных, денег, полученных «Агроинвестбанком»? На этот вопрос ответа нет.

​​​​​​​Активы неприкосновенны?

Мы сознательно не упоминаем о причинах кризиса в «Агроинвестбанке». Есть и другая сторона дела.

В благополучную пору своей деятельности банк широко тратил средства на приобретение объектов недвижимости, бизнес-предприятий и проч. В начале текущего года правительство Таджикистана обнародовало перечень активов четырех проблемных банков. Среди них безусловным лидером является «Агроинвестбанк»: список его активов насчитывает более 730 объектов, расположенных в разных регионах страны.

Это главный офис банка, здания 60 его филиалов, 5 центров обслуживания. Также этому банку принадлежат зоны отдыха в Варзобском ущелье, различные малые производственные мощности; фермы; склады; автозаправочные станции; автосервисы; торговые центры. А также магазины, аптеки, кафе, центры бытового обслуживания, многочисленные квартиры и жилые дома.

По словам первого зампреда НБТ Джамолиддина Нуралиева, объем обязательств «Агроинвестбанка» перед клиентами за девять месяцев этого года снизился на 800 миллионов сомони - с более 2,4 миллиарда до 1,6 миллиарда сомони. Мы не знаем, за счет каких средств были погашены долги. Если за счет возврата долгов заемщиков банка, то очевидно, что возвращаются они достаточно долго и сложно. В этом случае наряду с «выбиванием» кредитов специалисты предлагают применить и другие меры по срочному возврату денег вкладчикам. Речь идет о продаже обширных активов «Агроинвестбанка». Достаточно было бы некоторых из них.

Между тем, по данным Минфина, около 28% населения страны держали свои депозиты в «Агроинвестбанке».

Ответьте своим вкладчикам

Большое число просьб от обманутых вкладчиков разъяснить ситуацию и рассказать о перспективах возвращения средств поступает и в нашу редакцию. В середине сентября «Азия-Плюс» письменно обратилась к руководству банка с просьбой ответить на ряд вопросов. Прошло уже почти два месяца, но руководство банка не посчитало нужным встретиться с нашим журналистом или предоставить письменный ответ.

Поэтому мы вторично обращаемся к главе «Агроинвестбанка» со следующими вопросами:

1. В чем причины длительного кризиса банка: недобросовестные кредиторы, благотворительность банка, неэффективное управление или коррупция?

2. Что делается для возврата денег вкладчикам банка?

- сокращение штата?

- продажа активов банка?

- другое?

3. Было ли предложено вкладчикам имущество банка в обмен на деньги и если да, то расскажите о деталях (перечень, количество, суммы).

4. Сообщите, пожалуйста, данные о количестве вкладчиков и размере их депозитов, которые необходимо вернуть.

5. Сообщите данные об активах банка: балансовый капитал, кредитный портфель, количество филиалов по Таджикистану.

6. Как происходит возврат денег – наличными, через карточку? Каковы суммы и периодичность выплат?

7. Дала ли положительный эффект рекапитализация «Агроинвестбанка» в 2012 году на 700 млн сомони?

8. Был ли эффект от рекапитализации «Агроинвестбанка» в 2016 году на 1 млрд 70 млн сомони? Куда были направлены эти средства?

9. Когда в последний раз проводилась аудиторская проверка вашего банка?

10. Открывали ли вы новые счета для задержанных депозитов? Если да, то сколько это стоило вкладчикам?

11. Повышал ли банк тарифы на свои услуги в период кризиса?

12. Почему банк не соглашается на признание его банкротом, в результате чего многие вкладчики с небольшими депозитами могли бы вернуть свои деньги?