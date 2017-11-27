Посол России Андрей Карлов во время последнего выступления. Его убийца – за спиной.

Главу турецкого медиахолдинга Guru Media Хайреддина Айдынбаша арестовали по обвинению в причастности к убийству посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает издание Sabah, на котррое сссылается ИА Фергана.

По версии следствия, Айдынбаш участвовал в заговоре с целью убийства российского посла.

Его также подозревают в связях с последователями проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в организации попытки военного переворота в 2016 году. Продюсер признался, что в прошлом поддерживал контакт с организацией Гюлена. Однако он утверждает, что давно отказался от этих идей.

Айдынбаш не только возглавлял Guru Media, но и занимал пост гендиректора организации Eurasian House, которая в 2016 году организовала в Москве конференцию «Экономический взгляд на турецко-российские отношения». На мероприятии присутствовал посол Турции в России Хусейн Дириоз.

Карлова убили 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары, где проходило открытие выставки «Россия глазами путешественника». 22-летний Мевлют Алтынташ, проникший в зал по документам полицейского, выстрелил послу в спину. Впоследствии выяснилось, что Алтынташ действительно служил в полиции, но на момент преступления находился не при исполнении обязанностей.

Алтынташ был убит сразу после покушения во время перестрелки с бойцами спецподразделений. Вскоре были задержаны пятеро других подозреваемых, включая отца, мать и сестру Алтынташа. Позднее правоохранительные органы арестовали четверых бывших сослуживцев убийцы. Наконец, фигурантом дела стал Сулейман Эрген, которого считают проповедником гюленовских идей и «куратором» Алтынташа.