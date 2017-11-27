Новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков первым указом присвоил экс-главе государства Алмазбеку Атамбаеву звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры» (Героя Кыргызстана) и особый знак «Ак Шумкар».

Как сообщает ИА Фергана, в Указе, подписанном Жээнбековым 27 ноября, говорится, что звание Героя и особый знак «Ак Шумкар» присвоены Атамбаеву «за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской Республики, а также проявленные политическую волю и мужество».

О своем намерении присвоить Атамбаеву указанные звание и награду Жээнбеков сообщил 24 ноября во время своей инаугурации. После этих слов Атамбаев прослезился.

Тогда же Жээнбеков пообещал продолжить «путь, начатый Атамбаевым». Новый президент сказал, что Кыргызстан и дальше будет укреплять отношения со странами Центральной Азии, Европы и США.

Напомним, Жээнбеков победил на выборах 15 октября, набрав 54 процента голосов избирателей. Его основной оппонент — депутат Омурбек Бабанов — получил 33 процента голосов. После выборов он заявил, что власти использовали административный ресурс.

Генпрокуратура Киргизии 4 ноября возбудила против Бабанова уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни». Бабанов покинул республику, улетев «на лечение» в Москву, а затем сложил с себя полномочия главы парламентской фракции «Республика — Ата-Журт».