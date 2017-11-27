Президент Афганистана Ашраф Гани поручил прокуратуре провести расследование по поводу письма, в котором идет речь о возможной дискриминации этнических таджиков, сообщает Khaama Press.

Письмо, о котором идет речь, попало прессу на прошлой неделе, его написал командующий Афганскими силами общественной защиты (АСОЗ) Абдулла Фаттах Фрог, пишет ИА Фергана.

Письмо было посвящено созданию нового полицейского подразделения по борьбе с беспорядками.

Командующий, обращаясь к неким должностным лицам, попросил прислать списки кандидатов, отметив, что ими могут быть представители нескольких национальностей — пуштуны, хазарейцы и узбеки. Он подчеркнул, что таджиков в списках быть не должно.

МВД Афганистана, которое курирует АСОЗ, подтвердило подлинность письма. Однако заявило, что о дискриминации речи не идет. Министерство объяснило, что этнические таджики составляют большинство в новом подразделении, поэтому его решили дополнить представителями других этнических групп.

Эти данные подтвердило и агентство Pahjwok, ссылаясь на собственный источник. По его утверждению, новое подразделение уже состоит на 80 процентов из таджиков.

Письмо вызвало критику со стороны некоторых политиков, которые настаивают на том, что оно все же ущемляет права таджиков, пишет Фергана.

Они вспомнили схожий документ, о котором стало известно несколько месяцев назад. В записке, составленной в администрации президента, шла речь о том, чтобы сохранять реальную власть в руках пуштунов (наиболее распространенной этнической группы в Афганистане), а представителей меньшинств, таджиков и узбеков, назначать лишь на символические должности.

Следует отметить, что после свержения власти талибов таджики, активно участвовавшие в войне с ними, заняли многие влиятельные посты в силовых структурах. Это вызвало недовольство среди пуштунского населения, на этом фоне бывший президент Хамид Карзай пытался усилить позиции пуштунов во власти, в частности, выдвинув одного из них на пост министра обороны. Нынешнего президента Ашрафа Гани (пуштуна) не раз обвиняли в покровительстве своей этнической группе. Однако сам он это отрицал.

Афганистан с населением 32 млн человек — многонациональное государство, коренное население которого составляют представители более 20 этносов. Самой большой этнической группой являются пуштуны (42-45 процентов), вторая по численности — таджики (33-38 процентов), затем идут хазарейцы (10 процентов) и узбеки (8 процентов). Также в стране проживают туркмены, чараймаки, белуджи, нуристанцы арабы, курды, кызылбаши, казахи, киргизы, монголы и другие. Эти данные являются примерными, так как перепись населения в стране не проводилась уже несколько десятилетий.