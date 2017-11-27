Правительство Таджикистана попросило нижнюю палату парламента республики внести корректировки в закон «О госбюджете 2017 года», сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Согласно предложенным поправкам, поставка в страну оборудования для изготовления пластиковых карточек электронной оплаты и контроля проезда на пассажирском транспорте столицы будут освобождены от выплаты налога на добавленную стоимость и таможенных платежей.

По словам источника, пока точно не подсчитано, сколько денег недополучит госбюджет страны от очередного освобождения от НДС и ТП.

Напомним, во второй половине июля уходящего года на центральных линиях пассажирского транспорта города Душанбе была внедрена электронная система оплаты проезда

Тогда мэр города Душанбе Рустам Эмомали принял участие в тестировании системы электронной оплаты и контроля проезда на пассажирском транспорте, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект автоматизированной системы электронной оплаты и контроля проезда на пассажирском транспорте города был разработан специалистами компании IBA-Group из Беларуси.

Установку и наладку оборудования поручили отечественным компаниям в рамках взаимодействия государственных дочерних предприятий и частного сектора.

Для начала систему опробуют на 29 автобусах и 28 троллейбусах центральных маршрутов города Душанбе, следующих по проспекту Рудаки.

Переход на электронную оплату и контроль будут осуществлять в три этапа. Все этапы планируется завершить к декабрю текущего года.

Рустам Эмомали напомнил ответственным лицам о необходимости повышать уровень обслуживания населения, неукоснительное соблюдать правила перевозки пассажиров с учётом их безопасности и установленных маршрутов и остановок.

Для принятия электронной оплаты установлено специальное оборудование — валидатор.

Электронные карточки оплаты могут быть приобретены у водителя, контролёра, а также в специальных терминалах, функционирующих на остановках и торговых точках города.

У пассажиров сохраняется выбор: если нет карточки, то можно оплатить проезд по старинке, через контролёра, и получить у него чек.

Для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями предусмотрены льготы.