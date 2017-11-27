Все полисы обязательного медицинского страхования беженцев и иностранных граждан аннулируют 1 января 2018 года. Тем, кто не имеет российского гражданства, придется получать их заново. В соответствии с нормами, которые вступили в силу в этом году, срок действия документа ограничен, сообщает Известия.

Вне зависимости от месяца оформления действующим полисом иностранцы могут воспользоваться только до 31 декабря, и каждый год его придется переоформлять. Документ на следующий год начали выдавать 20 ноября. Эксперты опасаются, что в декабре к страховщикам выстроятся очереди за полисами.

Сообщается, что поправки касаются иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство в РФ или разрешением на временное пребывание, беженцев и получивших временное убежище в нашей стране, а также трудовых мигрантов из стран ЕАЭС — Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии. Им теперь выдается полис на календарный год, но не более срока пребывания, действия РВП, ВНЖ или трудового договора.

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов считает, что если беженцы и иностранные граждане заранее не позаботятся о замене полиса, то в конце года может возникнуть коллапс.

«Обычно за три-четыре месяца до окончания контракта работающие иностранцы уже знают, продлевают его или нет. Если да, то нужно заранее позаботиться о том, чтобы получить новый полис. Если все придут в конце года, то образуется длинная очередь, и сотрудники страховых компаний не справятся с наплывом», — считает депутат.

Как сообщили в ФОМС, чтобы не возникло проблем с переоформлением, страховые компании будут работать даже 1 января. При этом в фонде уверены, что коллапса не возникнет, так как в России широкая сеть страховщиков. В фонде не смогли уточнить, скольким людям придется заменить полисы на 2018 год. По оценкам экспертов, речь идет о 1,5–2 млн. человек.