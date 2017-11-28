Сегодня в рамках проекта Европейского Союза «Действия в пользу свободы от пыток в Таджикистане» в Душанбе проходит тренинг «Международные и внутригосударственные стандарты в области психического здоровья с акцентом на закрытые учреждения», организованный Коалицией гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

Цель тренинга - повышение потенциала членов мониторинговой группы по посещению мест лишения и ограничения свободы при Уполномоченном по правам человека в РТ по вопросам прав лиц, содержащихся в психиатрических учреждениях, - сообщается в пресс-релизе Коалиции.

В течение двух дней перед участниками в качестве тренеров выступят международные эксперты из Хельсинкского фонда по правам человека в Варшаве Ленур Керимов и Агнешка Клосовска.

Мониторинговая группа создана Приказом Уполномоченного по правам человека в РТ в декабре 2013 г. и действует на основе Положения. В состав мониторинговой группы входят представители Уполномоченного по правам человека и гражданского общества – члены Коалиции и ОО «Авеста».

Мониторинговая группа начала посещения мест лишения и ограничения свободы с февраля 2014 г. До ноября 2017 г. группа посетила более 40 закрытых и полузакрытых учреждений – ИВС, СИЗО, исправительные и социальные учреждения, учреждения по содержанию детей в конфликте с законом, психиатрические и наркологические учреждения.