На телеканале «Мир» продолжается международный музыкальный проект «Во весь голос», в котором подростки из семи стран СНГ и Грузии соревнуются в вокальном и артистическом мастерстве. Это новое детище продюсера, обладательницы ТЭФИ, основателя продюсерского центра «LA Group» Лины Арифулиной, которая уже воплотила в жизнь множество успешных музыкальных проектов.

Участники конкурса соревнуются в исполнении репертуара разных звезд в ходе еженедельных отчетных концертов. В зависимости от набранных путем народного голосования баллов и оценок жюри будут распределяться места среди участников.

Напоминаем, что вы сами можете оценить выступления участников и проголосовать за понравившуюся вам команду.

Таджикистан на конкурсе представляют Некруз Зребунов, Томирис Ильназарова, Амаль Хафизова, Дилноз Абдуалимова – воспитанники вокальной студии «Хафтранг». Наставник команды - исполнитель Зафар Абдуалимов.

Болеем и голосуем за наших здесь.