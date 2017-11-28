Сложная экономическая ситуация может побудить Таджикистан к более тесным связям с Евразийским экономическим союзом, чтобы запросить финансовую поддержку, считают аналитики Европейского банка реконструкции и развития.

«Таджикистан активизирует изучение вопроса о своем членстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В июле 2017 года глава Таможенной службы в Таджикистане объявил, что экспертная комиссия завершила исследование по вопросу о возможном вхождении Таджикистана в ЕАЭС. Результаты не были опубликованы. Переговоры по вступлению Таджикистана в ЕАЭС были медленными. Однако сложная ситуация в банковском секторе и в более широкой экономике может побудить Таджикистан к более тесным связям с ЕАЭС, чтобы запросить финансовую поддержку», - говорится в отчете ЕБРР по Таджикистану.

Глава Таможенной службы Абдуфаттох Гоиб в июле этого года сообщил журналистам, что рабочая группа, включающая сотрудников его ведомства, «всестороннее изучив вопрос о вхождении в ЕАЭС», пришла к положительному заключению и передала свои соображения правительству республики.

Комментируя данное сообщение, источник «Независимой газеты» в аппарате президента РТ сказал, что «ни в этом, ни в следующем году Таджикистан, скорее всего, вступать в ЕАЭС не будет». «Опыт Киргизии и Армении показывает, что в случае интеграции наша республика лишится части политического и экономического суверенитета. Это может создать напряженность в отношениях с Вашингтоном и Пекином», – сказал источник «НГ», пожелавший сохранить анонимность. При этом он добавил, что решение остается за лидером нации.

Однако, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на прошлой неделе с речью в Университете ADA в Баку, сообщил, что «в настоящее время рассматривается возможность присоединения Таджикистана к ЕАЭС».

Странами-членами Евразийского экономического союза на данный момент являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.