О том, как юные школьники прославили Таджикистан и почему президент страны назвал двух способных девочек «гордостью таджикского народа» не написали только ленивые СМИ. «Девочка-радар» и «девочка-калькулятор» сегодня, пожалуй, самые узнаваемые и самые растиражированные в Таджикистане юные особы. О том, кто и как раскрыл их способности и талант, - в материале «АП».

Удивительные девочки на удивительном шоу

Душанбинские школьницы Ёсуман Исмонзода и Манижа Тошболтаева прославились своим умением считать в уме на телешоу «Удивительные люди», которое идет по каналу «Россия 1». Первую прозвали «девочка-калькулятор», а вторую – «девочка-радар» за их способности в математическом счете: Манижа определила на глаз скорость движущегося автомобиля, а Ёсуман за две минуты решила пример из 100 чисел.

1. Ёсуман Исмонзода и Манижа Тошболтаева победители олимпиады по ментальной арифметике Фейсбук

Обеих девочек глава государства Эмомали Рахмон недавно назвал «гордостью таджикского народа», призвав школьников следовать их примеру и осваивать знания.

На днях Ёсуман и Манижа стали обладательницами первых мест олимпиады GeniusKid-2017, которая состоялась в Москве. Команда из Таджикистана в составе 15 человек, выступив среди 250 детей из 11 стран, завоевала 5 первых, 5 вторых и 2 третьих места. В самом сложном туре олимпиады – флеш-чемпионате среди 130 участников от 7 до 17 лет главный кубок олимпиады получил юный душанбинец – 7-летний Павел Куимов.

Манижа Тошболтаева получила также путевку на международную олимпиаду по ментальной арифметике, которая пройдет в конце декабря этого года в Южной Африке. Маниже - 15 лет. Она учится в российско-таджикской школе при РТСУ в Душанбе, где после выступления в Москве ей вручили ценные подарки и денежную премию.

А 16-летняя Ёсуман - воспитанница лицея с естественно-математическим уклоном Таджикского национального университета. За занятое первое место на международной олимпиаде по ментальной арифметике решением руководства ТНУ она награждена почетной грамотой и освобождена от оплаты обучения на оставшиеся 3 года.

Обе девочки на протяжении года занимаются ментальной арифметикой в Академии ментальной арифметики «Империя знаний», расположенной в Душанбе. Здесь обучаются дети в возрасте от 5 до 17 лет. Недавно Академия вступила в Международную ассоциацию по ментальной арифметике – Pama global abacus and mental arithmetic association.

Один день в Академии

Ментальная арифметика - это современный способ развития творческих, познавательных и интеллектуальных способностей, содействующий раскрытию потенциала ребенка. Специалисты считают, что склонность к математике здесь совершенно не важна. Чем меньше математических способностей, тем быстрее развиваются навыки ментальной арифметики.

Первые счеты появились около 2500 лет назад в Древнем Вавилоне. Счетные доски были известны и в Египте, Древней Греции, Древнем Риме, где их называли абакус (латинское abacus — «доска»). В 90-е годы ХХ века на их основе в странах Восточной Азии (Японии, Китае, Малайзии) была разработана новая обучающая программа – ментальная арифметика. За 27 лет этой методике обучилось более 10 млн детей в мире.

Чтобы узнать о том, как обучаются этому методу у нас в Таджикистане, мы решили посетить одно из занятий в Академии. В этот день как раз на занятиях были и наши девочки-звезды.

В шести классных комнатах занимаются по 10 учеников, а всего в Академии обучается 160 человек.

Дети решали задачки. Кстати, задания, которые давал молодой преподаватель, были разными. На специальном электронном табло высвечиваются двухзначные и трехзначные числа, которые следует посчитать, и, когда каждый ряд в классе называет свой командный ответ, на табло высвечивается правильный итог. Если ответ правильный – названная цифра на табло высвечивается зеленым цветом, если нет – красным.

Ментальная арифметика в зарубежных странах практикуется как средство профилактики болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Манижа и Ёсуман сидят в первых рядах и стараются быстрей всех вычислить и написать ответ на карточках, которые у них в руках. Но и другие ребята не отстают. Когда преподавателю нужно проверить способности каждого ученика индивидуально, он вызывает его к доске. Но ученик идет не к самой доске, а левее – там установлены большие счеты, к которым мы привыкли с детства. Ученик подходит к счетам и начинает пальцами быстро перекидывать костяшки, то складывая, то вычитая числа. За руками детей трудно уследить, техника наработана за считаные месяцы до бешеной скорости.

Что такое абакус и с чем его едят?

О сути методики мы поинтересовались у директора Академии ментальной арифметики «Империя знаний» Вероники Коробкиной.

На занятиях в Академии ментальной арифметики Asia-Plus

- Что это за техника такая - сначала ребята молниеносно со счетами работали, так что мы не успевали за ними уследить, а потом начали своими пальчиками двигать, как будто разговаривая на языке жестов?

Директор объясняет, что все дело в этих самих счетах, которые называются абакус. В дальнейшем дети производят вычисления в уме, создавая мысленный образ абакуса, поэтому и двигают пальчиками. Третий этап - это когда и пальчиками двигать уже не приходится: у человека подсчет в уме происходит как на калькуляторе, автоматически.

В 2005 году, по версии Forbes, абакус занял второе место в рейтинге величайших изобретений человечества.

По словам Вероники Коробкиной, устный счет необходим для активизации мыслительной деятельность ученика. Он развивает память, речь, способность воспринимать сказанное на слух, повышает внимание и быстроту реакции. Занятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа, плюс ежедневно дети выполняют домашние задания.

«Когда мы говорим ‟абакус”, то имеем в виду не только эти счеты, а саму систему, - объясняет Вероника. - На ее основе образована Международная ассоциация ментальной арифметики, которая объединила все образовательные центры и компании мира, работающие по этой методике».

2. Директор Академии ментальной арифметики «Империя знаний» Вероника Коробкина Asia-Plus

Академия «Империя знаний» открылась всего год назад. По словам директора, вначале они хотели создать образовательный центр, где бы дети обучались иностранным языкам и математике, но потом передумали, так как таких центров в Душанбе много.

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между правым и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось трудным или даже невозможным, становится простым и понятным.

Коробкина рассказывает, что после долгих поисков в интернете она узнала много интересного про ментальную арифметику и вышла на руководство Абакус-центра в Москве, попросив помощи в организации подобного центра в Душанбе. Таким образом, была основана Академия ментальной арифметики, которая является партнером Абакус-центра и еще многих других школ с подобным методом работы.

Почему таджикские школьницы?

Когда мы спросили Веронику Коробкину, как ее воспитанницам (кстати, Манижа является ее дочерью) удалось заявить о своих способностях на российском телеканале, она объяснила, что этому посодействовал интернет.

- Чтобы привлечь детей к обучению ментальной арифметике и заинтересовать их родителей, мы снимали наших способных детей и размещали их ролики на «Ютубе», - рассказывает Коробкина - Оказывается, организаторы телешоу «Удивительные люди» просматривали видеоролики и заинтересовались девочками, хотя там были учащиеся из похожих центров в Казахстане, Кыргызстане, других странах. Их привлекли Манижа, которая преуспела в умножении чисел, и Ёсуман со своими необычайными навыками сложения и вычитания чисел. После онлайн-собеседования их пригласили на шоу.

По ее словам, хотя у Манижи были и другие способности – она любит петь при подсчете чисел, организаторы остановились на вычислении скорости автомобилей.

У нас в голове более 100 миллиардов нейронов, еще в 10 раз больше глиальных клеток, которые окружают эти нейроны, а каждый нейрон может содержать более 50 тыс. связей с другими нейронами. Если все это пересчитать, то получится квадриллион. Ситуации, при которых мозг чего-то не выдержит, просто нет.

Манижа признается, что, учась в школе, она не любила математику, но после того, как стала посещать занятия по ментальной арифметике, ей этот предмет дается с легкостью. Ее мама, Вероника, рассказывает, что Манижа была первым ребенком в Академии, которого она научила ментальной арифметике.

Манижа Тошболтаева Asia-Plus

«Это адский труд - дать ребенку за месяц-полтора базу, которую он должен пройти за полтора года, - объясняет Коробкина. - И когда появилась Ёсуман, все поняли, что никакого «через» между мной и моим ребенком не было и все дело - в усердии детей».

Манижа признается, что ей, конечно, приятно, когда ее хвалят, но после участия в телешоу и успеха на олимпиаде на занятиях она остается такой же, какой и была, и никаких поблажек от педагогов не чувствует.

«Особенно я счастлива, что выиграла на олимпиаде, которая состояла из пяти этапов, и было трудно одержать победу при огромной конкуренции, - говорит Манижа. - Я вышла на третью ступень – это умножение чисел, и, думаю, моего результата могут достигнуть и другие ребята, если будут упорно тренироваться».

Ёсуман сначала в Академию привела братика, и однажды, поучаствовав в одном из занятий, пока ждала его, она так заинтересовалась арифметикой, что решила тоже туда записаться. Девочка говорит, что, когда ее пригласили на передачу «Удивительные люди», она очень волновалась. «Я испугалась не за себя, а за то, что подведу страну, если вдруг ошибусь при подсчете», - признается она.

Ёсуман Исмонзода Asia-Plus

Что касается «зеркального отображения чисел», то в таком ракурсе цифры, по ее словам, ей больше нравятся. Она сначала начинала со слагаемых единиц, потом перешла на десятки и сотни.

Секрет популярности ментальной арифметики прост: уже через полгода занятий ребенок, постоянно занимающийся ментальной арифметикой, сможет складывать и вычитать в уме двух- и трехзначные числа, а через два года - делить и умножать в уме такие числа. На фоне приобретения навыков скоросчета у ребенка повышается успеваемость в школе и легче дается изучение иностранных языков, улучшается слуховая и зрительная память, формируется образное мышление, повышается уровень интеллекта (IQ).

Ёсуман умеет держать в голове цепочку из 300 трехзначных чисел и при этом производить вычисления на сложение и вычитание за считаные минуты. Она признается, что в будущем хочет поступить на экономический факультет, поэтому связала свое хобби с цифрами.

Самые надежные инвестиции

Что касается недавнего участия в олимпиаде в Москве, говорит Вероника Коробкина, было приятно, когда гендиректор Абакус-центра города Москвы Рустам Багаутдинов, особо выделив «Империю знаний» среди 120 компаний-партнеров, вручил Маниже Тошболтаевой и Ёсуман Исмонзода письменные благодарности за вклад в развитие ментальной арифметики в странах СНГ.

Такой результат - это огромный труд преподавателей, которые помогали и направляли девочек. Все педагоги, отмечает Коробкина, прошли обучение и сертификацию в Москве. Кстати, почти весь преподавательский состав «Империи знаний» состоит из молодых ребят, которые только закончили вузы. По словам Вероники, это ее бывшие ученики из столичной школы №1, где она также работает заместителем директора.

Навык умственных математических вычислений помогает нам в повседневной жизни: например, правильно посчитать сдачу в магазине, оценить, какой товар выгоднее купить (5 пачек овсяной каши весом 150 грамм за 14,5 сомони или 4 пачки овсяной каши по 190 грамм за 15,5 сомони), спланировать семейный бюджет, проанализировать в уме график выплат при покупке товара в кредит и т.п. Руководителям организаций устный счет помогает разрабатывать стратегию экономического развития своего предприятия на совещании, а менеджеры во время серьезных переговоров могут в уме мгновенно просчитывать перспективы того или иного контракта. Сотрудник, владеющий устным счетом, в основном всегда отличается внимательностью, он может лучше концентрироваться на задаче, генерировать креативные идеи и умеет быстро реагировать на изменения условий.

Сама Вероника, как оказалось, к математике никакого отношения не имеет: она преподаватель английского языка, в 2011 году была признана учителем года в республике, а два года назад получила второе образование - по международному праву. «Дети – это наши самые надежные инвестиции», - считает она и предлагает уже сегодня родителям вкладывать в их знания.

При нас, когда мы находились в «Империи знаний», несколько родителей записали своих детей на обучение. Здесь также есть группа для маленьких детей, которых готовят к школе. И самое интересное: с апреля этого года в Академии открылось другое направление – школа инжиниринга и робототехники, которая состоит из 15 модулей и готовит будущих конструкторов и изобретателей.

Недаром девизом Академии является «Раскрыть в каждом ребенке гения». Ведь дети не рождаются гениями. Они ими становятся.