Трудовые мигранты, работающие в Московской области, с января 2018 года будут платить за патент на 300 рублей больше, чем в 2017 году. Стоимость трудового патента вырастит с нынешних 4000 российских рублей до 4300 рублей в месяц. Иностранцам, работающим по годовому патенту, придется заплатить 51,6 тыс. рублей вместо нынешних 48 тыс. рублей.

14:49 17 ноября

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Законопроект Московской области «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области, на 2018 год» был рассмотрен и принят депутатами Думы Московской области  22 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта  стоимость патента  для иностранных граждан оставалась неизменной на территории Московской области с 2015 года и составляла 4 000 рублей
в месяц.

В то же время рост потребительских цен в соответствии с прогнозной оценкой Минэкономразвития России на 2018 год по сравнению с 2015 годом составит 15,7%.

Закон предусматривает, в 2018 году установить региональный коэффициент в размере 2,12535, тем самым увеличив стоимость патента
до 4 300 рублей в месяц.

«При этом, рост стоимости патента составит только 7,5%, что свидетельствует об умеренном росте налоговой нагрузки для иностранных граждан по сравнению с ростом потребительских цен», - отмечается на сайте Думы Московской области.

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Как уверены авторы законопроекта, принятие проекта закона позволит обеспечить стабильное поступление в бюджет Московской области средств от налога на доходы трудовых мигрантов.

Кроме этого, как сообщалось ранее, в 2018 году о повышении стоимости на трудовые патенты объявили уже несколько городов и областей России. В том числе, в Москве патент подорожает с 4200 до 4500 рублей в месяц. Здесь цену не поднимали последние два года. Годовой патент обойдется в 54 тыс. российских рублей.

В Санкт-Петербурге с 2018 года стоимость рабочего патента повыситься с  3000 рублей до 3500 рублей. В год эта сумма составит 42 тыс. рублей. 

Если этого документа у приезжего нет, тогда ему светит штраф до 7 тысяч рублей, выдворение из страны и запрет на въезд в Россиюна срок от трех до десяти лет. А работодателя за сотрудника без патента накажут штрафом и приостановлением деятельности на срок до 90 суток.