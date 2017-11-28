Трудовые мигранты, работающие в Московской области, с января 2018 года будут платить за патент на 300 рублей больше, чем в 2017 году. Стоимость трудового патента вырастит с нынешних 4000 российских рублей до 4300 рублей в месяц. Иностранцам, работающим по годовому патенту, придется заплатить 51,6 тыс. рублей вместо нынешних 48 тыс. рублей.

Законопроект Московской области «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области, на 2018 год» был рассмотрен и принят депутатами Думы Московской области 22 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта стоимость патента для иностранных граждан оставалась неизменной на территории Московской области с 2015 года и составляла 4 000 рублей

в месяц.

В то же время рост потребительских цен в соответствии с прогнозной оценкой Минэкономразвития России на 2018 год по сравнению с 2015 годом составит 15,7%.

Закон предусматривает, в 2018 году установить региональный коэффициент в размере 2,12535, тем самым увеличив стоимость патента

до 4 300 рублей в месяц.

«При этом, рост стоимости патента составит только 7,5%, что свидетельствует об умеренном росте налоговой нагрузки для иностранных граждан по сравнению с ростом потребительских цен», - отмечается на сайте Думы Московской области.

Как уверены авторы законопроекта, принятие проекта закона позволит обеспечить стабильное поступление в бюджет Московской области средств от налога на доходы трудовых мигрантов.

Кроме этого, как сообщалось ранее, в 2018 году о повышении стоимости на трудовые патенты объявили уже несколько городов и областей России. В том числе, в Москве патент подорожает с 4200 до 4500 рублей в месяц. Здесь цену не поднимали последние два года. Годовой патент обойдется в 54 тыс. российских рублей.

В Санкт-Петербурге с 2018 года стоимость рабочего патента повыситься с 3000 рублей до 3500 рублей. В год эта сумма составит 42 тыс. рублей.

Если этого документа у приезжего нет, тогда ему светит штраф до 7 тысяч рублей, выдворение из страны и запрет на въезд в Россиюна срок от трех до десяти лет. А работодателя за сотрудника без патента накажут штрафом и приостановлением деятельности на срок до 90 суток.