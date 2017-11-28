Британский принц Гарри объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл, сообщает Кенсингтонский дворец в Twitter . Свадьбу сыграют весной 2018 года . Пара собирается дать интервью о своих планах, которое покажут вечером 27 ноября по британскому телевидению, сообщает Newsru.com.

Также сообщается, что 33-летний принц Гарри сообщил о грядущем событии своей бабушке - королеве Елизавете II, а также другим членам королевской семьи. "Королева и (ее супруг) герцог Эдинбургский очень рады за пару и желают им счастья", - говорится в твите Кенсингтонского дворца.

Поддержал Гарри и его брат - герцог Кембриджский. Уильям и его жена герцогиня Кейт заявили, что очень рады услышать о помолвке и им было приятно познакомиться с Меган.

Ранее СМИ указывали, что помолвка пары, если она состоится, вряд ли будет воспринята с энтузиазмом в Букингемском дворце. Во-первых, 36-летняя Маркл уже была замужем, а наследные британские принцы по сложившейся традиции не женятся на разведенных женщинах. Во-вторых, указывали журналисты, вероятной преградой для брака с принцем может стать расовая принадлежность актрисы - ее мать является афроамериканкой.

Принц Уэльский, являющийся пятым в очереди наследников престола Соединенного Королевства, ранее встречался с представительницами британской аристократии - Челси Дэйви и Крессидой Бонас. Ему также приписывали роман с актрисой Эммой Уотсон.