АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

28 ноября в 09.00 в здании Душанбе-Плаза на 4 этаже в честь Дня инвалидов (3 декабря) состоится круглый стол на тему доступ инвалидов к архитектуре и транспорту.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 НОЯБРЯ

1947 - Вышел первый номер журнала «Хочагии кишлоки Точикистон» («Сельское хозяйство Таджикистана»).

2010 - С участием президента состоялась церемония перекрытия русла реки Вахш для возведения каменно-набросной плотины Сангтудинской ГЭС-2.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 НОЯБРЯ

1950 – родился оперный певец, Народный артист Таджикистана Владимир Каримов.

1954 – родился доктор филологических наук Равшан Рахмони

1970 – родился журналист Саидмуроди Хочазод

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 11-16 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем 2-7 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 12-17 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 12-14 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 8-10 тепла.