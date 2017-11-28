Вице-чемпион Таджикистана по футболу «Худжанд» вступит в борьбу в Кубке АФК-2018 не с предварительной стадии, а с раунда плей-офф, так как чемпион Афганистана в следующем году не будет участвовать во втором по значимости клубном турнире Азии, - сообщает официальный сайт ФФТ.

Соперником «Худжанда» на стадии плей-офф станет победитель пары предварительного раунда, где встретятся обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский «Дордой» и серебряный призер чемпионата Туркменистана.

Свои матчи в рамках плей-офф Кубка АФК-2018 «Худжанд» проведет 13 и 20 февраля. Первый поединок вице-чемпион Таджикистана проведет в гостях, а ответную игру сыграет дома. Игры предварительного раунда пройдут 23 и 30 января.

Чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол», который в этом году дошел до финала Кубка АФК, в новом розыгрыше турнира начнет борьбу с группового этапа. Также свое выступление с групповой стадии начнет чемпион Кыргызстана ошский «Алай» и победитель чемпионата Туркменистана, который определится в начале декабря. Еще один участник групповой стадии Кубка АФК-2018 в зоне Центральная Азия определится по итогам игр плей-офф, сообщает официальный сайт ФФТ.

АФК уведомила 27 ноября национальные федерации, что заявку для участия в клубных турнирах Азии – в Лиге чемпионов и Кубке АФК – на следующий год отправили 36 стран.