Таджикский писатель, драматург Абдугаффор Абдуджаббор написал первую театральную пьесу «Назаркарда» (Избранный) о президенте республики Эмомали Рахмоне.

Пьеса издана издательством «Адиб» тиражом в 1 тыс. экземпляров.

Автор пьесы участвовал в работе 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана, которая проходила в 1992 году в Худжанде, и на которой Рахмон был избран главой государства. Абдугаффор Абдуджаббор также был одним из основных авторов цикла телепередач об истории достижения мира в Таджикистане.

В пьесе отражены отрывки деятельности и жизни президента на пути к миру, его выступлений с трибуны ООН, его встречи с лидерами других государств, каков президент в кругу своей семьи.

Абдугаффор Абдуджаббор

В предисловии издания пьесы таджикский театральный критик Махмадуллох Табари отмечает, что «если образ Эмомали Рахмона до сегодняшнего дня в какой-то мере создан в литературе, музыке, изобразительном искусстве, то в театральном искусстве пьеса Абдуджаббора первая.

Пьеса состоит из 15 сцен. Действующими лицами являются, кроме главного героя – 40-летнего Эмомали Рахмона, только что избранного Председателем Верховного Совета Таджикистана в исторической 16-й сессии, также мать, супруга Азизамох, дочь Озода и сын Рустам. Из реальных действующих лиц в пьесе также есть тогдашний президент России Борис Ельцин. В массовых сценах присутствуют отечественные и иностранные журналисты, представители различных слоев населения, группы клеветников и ябед, собравшихся по 2-4 человека в разных углах.

"...События первой сцены происходят без диалога. В начале звучит грустная музыка фалак, которая передает трагизм той обстановки, в которой разворачиваются дальнейшие действия. На полутемной сцене раздаются громкие тревожные голоса, какие-то люди кричат «Отставка! Отставка! Отставка!». Рокочет гром с молнией. Две группы по 7 человек, одетые в черные и белые одежды, на которых играют языки пламени, инсценируют борьбу между собой. В итоге все они подают жертвами друг друга. Вот они лежат убитыми, издалека слышен вой волка. Затем сцена освещается и зрители видят географическую карту Таджикистана, разделенную на несколько частей"..

Кроме этого, в пьесе задействованы мифические образы ангела, старика Нура и поэта, которые призваны подтвердить мысль автора о богоизбранности действующего президента страны.

Вторая сцена изображает зал, где состоялась 16-я сессия Верховного Совета Таджикистана. Звучит голос председательствующего на сессии, который объявляет, что председателем Верховного Совета Таджикистана избран Эмомали Рахмон.

"...Новоизбранный председатель выражает удивление, так как он сам не ожидал, что такая большая ответственность легла на его плечи. Все с надеждой смотрят на него. В зале некоторое время царит молчание. В это время, новый председатель подходит к трибуне. В это же время встает благообразный старец, с распущенными до плеч волосами, без головного убора и в сияющей белой одежде. Он шагает под музыку «Муноджот» из «Шашмакома», приближаясь к только что избранному главе страны, говорит, что он пришел издалека – из древних времен. И свидетельствует, что в это мгновение сверкнул луч надежды и чаяний таджикского народа, который тысяча или больше лет ждал такого момента. Он предсказывает светлое будущее Таджикистану, связанную именно с приходом мудрого руководителя и благословляет Эмомали Рахмона. Затем показывается сцена, где внутренний голос президента искренне обращается к Богу с просьбой помочь ему справиться с тяжелой обязанностью лидера. Он просит, чтобы снизошел тот луч, который предсказал старик. В этот момент с неба спускается Ангел"...

Третья сцена целиком посвящена беседе Ангела и нового председателя Верховного Совета Республики Таджикистан.

"...Ангел обращается к Эмомали Рахмону, извиняясь за вмешательство в ход его мыслей. Председатель же не узнает его и спрашивает кто он, и как он пробрался через охрану прямо в его кабинет. Ангел отвечает, что не видел охраны, на что Рахмон отвечает, что сейчас ему не до шуток. Ангел, в свою очередь, упрекает его в том, что он не узнает его. Он говорит, что только Рахмон видит его, а другим смертным не дано увидеть Ангела. Затем напоминает ему, что он находился рядом с ним с момента рождения. И говорит: «Бог не каждого избирает падишахом!». Далее спрашивает, что председатель намерен делать в первую очередь. Эмомали Рахмон говорит, что нужно выступить с обращением к народу, затем нужно готовиться к заседанию совета, рассмотреть проекты о государственном флаге и гербе, Таможенный кодекс….Эмомали Рахмон признается, что впервые у него такая работа, и естественно, есть некоторая тревога в душе. Затем он делится планами с Ангелом о создании национальной армии и пограничных войск. Затем Эмомали Рахмон просит Ангела показать какое-то чудо, знамение. Ангел говорит, что первым чудом является само избрание его на пост главы государства. И обещает показать еще одно чудо и свистит…"

В четвертой сцене появляется мать, которая пришла поздравить сына с избранием.

«…Новый председатель до того занят делами и мыслями, что вначале не узнает ее. Мать заботливо говорит сыну: «Услышала, что стал падишахом!» и благословляет его. Затем она делает наставления сыну, молится Богу, чтобы он помог в его нелегком деле - встать во главе страны, которая переживает тяжелый период. Она обнимает сына и просит его остановить войну. Председатель удивлен, как мать могла так неожиданно появиться и снова исчезнуть. Это оказывается и было второе обещанное чудо Ангела. Затем Ангел хочет показать еще одно знамение и говорит: «Слышал ли ты сплетни вокруг себя». Эмомали Рахмон подтверждает, что слышал, но не обращает внимание, а наоборот хочет доказать им свою правоту делом. Ангел согласен с ним и обещает что, ни один недоброжелатель не достигнет своей грязной цели – помешать председателю установить мир в республике или порочить его светлое имя...»

Пятая сцена. Группа сплетников и недоброжелателей обсуждают назначение Эмомали Рахмона на пост главы Верховного Совета. Среди них ходит Ангел, но его никто не замечает.

"…На сцене снова зал заседания сессии. Голос зачитывает народу биографию нового председателя Верховного Совета. В унисон звучат гнусавые голоса кляузников, которые с сомнением относятся к будущему нового председателя: «Посмотрим, что он сделает?». Ангел опять подходит к Эмомали Рахмону и говорит, что хочет ему дать один совет. Но прежде рассказывает притчу о Давуде и Сулаймане (Давид и Соломон). Бог обещал царю Сулаймону несметные сокровища, если он будет управлять своим народом справедливо, и не просить ничего для себя – ни славу, ни богатства, ни долгой жизни, а всецело посвящать себя служению народу. Ангел говорит, что верит в то, что он станет именно таким мудрым руководителем и уходит со сцены..."

В шестой сцене Эмомали Рахмон обращается к народу и обещает им мир и стабильность, покончить с бессмысленной войной.

В седьмой сцене Ангел приходит в тот момент, когда Эмомали Рахмон всецело поглощен работой

"...Он дает несколько дельных советов по установлению мира в Таджикистане. Ангел говорит, что председатель совершил подвиг - невзирая на опасность, посетил горячие точки. В ответ Эмомали Рахмон проявляя скромность говорит, что это не подвиг, а обычная работа"...

Следующая, восьмая сцена изображает представителей народа, которые поддерживают политику главы государства. Это простые граждане – матери и отцы, садовник, учитель, археолог, уборщица, воспитательница, строитель, ученый, предприниматель, артист, повар, доктор… Все они хотя одного – мирной жизни и выражают доверие Эмомали Рахмону.