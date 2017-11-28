Правительство Германии предоставит правительству Таджикистана в ближайшее время 33,5 миллионов евро. Эти средства будут выделены в рамках двустороннего технического и финансового сотрудничества на 2016-2017 годы.

Соответствующий документ в конце прошлой недели подписали министр экономического развития и торговли РТ Неъматулло Хикматуллозода и посол Германии в РТ Найтхарт Хёфер-Виссинг.

«Эти средства будут направлены на реализацию социальных проектов», - сообщает пресс-служба Минэкономразвития и торговли.

В частности, предоставляемые средства будут направлены на реализацию проектов «Сельскохозяйственные цепочки создания стоимости в Таджикистане», «Борьба с туберкулезом. 4-я фаза», «Фонды коммунального хозяйства по содействию начальному образованию и восстановлению коммунальной инфраструктуры.4-я фаза», «Содействие самостоятельно определенному планированию семьи и здоровью матери и ребенка в Таджикистане», «Улучшение продовольственной безопасности для матерей и младенцев в сельских регионах Таджикистана.», «Содействие развитию местной экономики в выбранных высокогорных районах».

«Дополнительные средства будут направлены на проект «Реабилитации ГЭС Ак-Су» в Мургабском районе», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Германии намерено участвовать в строительстве ГЭС «Себзор», возводимой в Рошткалинском районе ГБАО.

Договоренности об этом были достигнуты в ходе таджикско-германских межправительственных консультаций по вопросам финансового и технического сотрудничества, которые прошли 15 ноября этого года в Душанбе.