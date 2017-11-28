Президент США Дональд Трамп в ходе своей речи на церемонии в честь коренных американцев, участвовавших во Второй Мировой войне, рассказал о том, что в Конгрессе США есть собственная "Покахонтас", сообщает Newsru.com. Язвительный комментарий, очевидно направленный в адрес демократа Элизабет Уоррен, уже разошелся по социальным сетям, а в адрес главы государства снова посыпались обвинения в расизме.

Напомним, с именем Уоррен в США ассоциируется так называемый "Поухатанский скандал". Демократ со студенческих лет подчеркивала свою принадлежность к племени американских индейцев поухатанов, однако в 2016 году, когда началась избирательная кампания, обнаружилось, что у нее нет ни одного индейского предка. По данным американских СМИ, вымышленная "поухатанская прабабушка" была у Уоррен только в момент получения вступительной льготы в университет.

Как сообщает агентство Reuters, Трамп, выслушав речь одного из ветеранов, служившего в годы Второй мировой войны радистом-шифровальщиком, начал собственное выступление. "Вы были здесь задолго до того, как появились мы. Хотя, у нас есть один представитель Конгресса, который также утверждал, что был здесь давным-давно. Его прозвали Покахонтас", - пошутил Трамп.

Инцидент в беседе с телеканалом MSNBC прокомментировала сама Элизабет Уоррен. "Очень жаль, что президент Соединенных Штатов даже на церемонии, посвященной таким героям, не может не разбрасываться расистскими оскорблениями", - заявила сенатор.

В то же время представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что в словах Трампа не было ничего оскорбительного. "Мне кажется, что куда больше людей оскорбил тот факт, что сенатор Уоррен солгала о своем происхождении, чтобы продвинуться по карьерной лестнице", - высказалась Сандерс.

Reuters между тем отмечает, что в социальных сетях слово "Покахонтас" стало новым трендом. К настоящему моменту это слово появляется в Twitter 12 раз в секунду. При этом чаще всего подобные публикации сопровождаются словами "оскорбительно", "печально" и "расизм".