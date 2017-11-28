Недопустимо принуждать женщин и девочек становиться матерями против их воли и вынуждать их прибегать к небезопасным способам прерывания беременности. Такие действия можно рассматривать как формы гендерного насилия. Так считает Кармен Барросо, сопредседатель независимой группы, которая отслеживает выполнение Глобальной стратегии ООН по охране здоровья женщин, детей и подростков, сообщает CA-News.

Как сообщает Центр новостей ООН, недавно 17-летняя девушка-мигрант без документов, находившаяся в центре задержания в США, обнаружила, что беременна и решила прервать беременность. Однако власти штата и федеральные власти отказались дать ей возможность пойти к врачу, таким образом нарушив ее право на законное проведение аборта в соответствии с законом страны.

В результате судебной тяжбы апелляционный суд предписал властям разрешить данную процедуру – незадолго до того, как беременность девушки достигла 20 недель, что, согласно государственному законодательству, является крайним сроком для аборта.

Кармен Барросо осудила подобные ограничения и подчеркнула, что лишение женщины возможности распоряжаться собственным телом и заставлять выносить нежеланного ребенка можно приравнять к насилию.

По последним данным ООН, осложнения при беременности являются главной причиной смерти девочек в возрасте от 15 до 19 лет. Небезопасные методы прерывания беременности среди подростков в странах, где законодательство ограничивает доступ к легальным абортам, также часто приводят к их смерти.