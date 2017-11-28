Полиция Стамбула освободила почти две сотни выходцев из Пакистана, которых держали в одном из подвалов города неизвестные злоумышленники, сообщает ИА Фергана со ссылкой на газету Hurriyet. Заложники были освобождены в результате полицейской спецоперации.

При этом из 200 человек, находившихся в подвале, 15 к моменту прибытия полиции уже были мертвы. Причиной их смерти стал голод, жажда, а также пытки,уточняет ABC Gazetesi.

По предварительным данным, некие мошенники обманом доставили почти 200 пакистанцев в Турцию, пообещав далее переправить в Грецию и Италию. Неизвестные заперли беженцев в подвале дома в европейской части Стамбула (в районе Арнавуткёй) и заковали цепями по рукам и ногам, потребовав дополнительную плату за свои услуги.

В итоге через несколько дней, которые пакистанцам пришлось провести без еды и воды, одному из них удалось бежать, после чего он вступил в потасовку с людьми, находившимися собственно в доме - вероятно, с кем-то из своих похитителей. Услышав шум драки, соседи вызвали полицию.

Как известно, через Турцию проходит так называемый Восточно-Средиземноморский маршрут миграции, соединяющий страны Ближнего Востока и Центральной Азии с Европой. Ежегодно им пользуются миллионы человек, обычно попадающие на территорию ЕС через Грецию, балканские государства и Италию.