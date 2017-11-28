В Туркмении установлен единый день голосования, сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан Золотой век».

В Избирательный кодекс Туркменистана внесены изменения, согласно которым выборы президента, депутатов Меджлиса (парламента), членов халк маслахаты (народного совета) и генгешей (советов) отныне будут проводиться в последнее воскресенье марта. До сих пор дата каждых выборов назначалась постановлением парламента.

Закон предусматривает исключение для выборов членов халк маслахыты и генгешей, если они проводятся в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве. В таком случае ждать марта не придется, провести местные выборы можно будет сразу, как только возникнет необходимость.

При этом халк маслахыты – это не только местные советы. С 1992 по 2008 годы в стране также существовал верховный Халк Маслахыты, который формально считался высшим органом государственной власти. В 2008 году его переформатировали в Совет Старейшин – совещательный орган без властных полномочий. Но в настоящее время готовится его возрождение. В октябре 2017 года президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о подготовке обратной трансформации Совета Старейшин в Халк Маслахыты.

Таким образом, если верховный орган действительно возродят, то выборы в него по новому закону тоже можно будет провести в любое время.

Последние президентские выборы в Туркмении прошли 12 февраля 2017 года, на них в очередной раз победил Бердымухамедов, возглавляющий страну с 2006 года. Он набрал 97,63 процента голосов. Впрочем, по мнению международных наблюдателей, результат этих выборов, как и всех предыдущих, был заранее предопределен - в различных рейтингах гражданских свобод Туркмения делит последние места с такими странами как КНДР, Эритрея и Южный Судан. В следующий раз выборы президента должны состояться через семь лет – в 2024 году.

Выборы в Меджлис в последний раз проводились в 2013 году. Следующие парламентские выборы должны состояться в 2018 году.