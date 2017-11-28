Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня в ходе очередного заседания правительства республики выразил недовольство уровнем контроля за качеством ввозимых в страну продуктов питания, в частности, птичьего мяса, сообщает пресс-служба главы государства.

По данным источника, было отмечено, что «ввозимое мясо птицы является низкокачественным и порой просто вредно для употребления».

По этой причине решениями правительства страны с занимаемых должностей освобождены директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики Ибодулло Курбониён, глава Службы ветеринарного контроля Минсельхоза Таджикистана Шерали Вазиров и начальник Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава Холмахмад Каримзода.

На заседании правительства также был заслушан отчет министра образования и науки Таджикистана Нуриддина Саида о Государственной программе по организации предметных кабинетов школ страны на 2018-2020 годы.

Президент поручил принять все меры для выполнения вышеназванной госпрограммы.

Стоит отметить, обычно госчиновников Таджикистана снимают с постов без разъяснения для граждан страны причин, что обычно порождают много слухов и домыслов. Это первое за последнее время публичное решение правительства республики снятие с должностей лиц, занимающих довольно высокие государственные посты, с разъяснением причин.