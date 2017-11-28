Эта старая и маленькая одноэтажная школа, где дети учатся в три смены, находится буквально в километре от столицы. Пока чиновники решают вопрос территориальной принадлежности и спорят, как переводить ее с баланса района Рудаки на баланс столичного района Сино, детям приходится учиться в тесноте и возвращаться из школы затемно.

Школа №55 джамоата Сарикишти района Рудаки расположена в махалле «Нишони Ленин», в народе более известной как Чортути Боло. Это местечко находится в пригороде Душанбе, рядом с территорией бывшего завода холодильников. Уже принято решение о передаче 500 га земельных территорий района Рудаки в ведение района Сино города Душанбе. В скором времени сельская школа, находящаяся на этой территории, тоже будет столичной. Изменится ли что-то в ней после этого, покажет время, но пока у маленькой одноэтажной старой школы - куча проблем.

Родители просят о помощи

Жители «Нишони Ленин», чьи дети учатся в сельской школе, обратились в «АП» с просьбой помочь в решении вопроса о третьей смене.

«Наши дети учатся в третьем классе, им всего по 9-10 лет, но из-за того, что в школе нет условий и не хватает кабинетов, они вынуждены учиться в третью смену, которая начинается в 4 часа дня, а заканчивается в 7-8 вечера», - рассказывают родители и вспоминают недавнюю историю, случившуюся с одной из учениц, которая живет в соседнем кишлаке Чортути Поён.

«Девочка возвращалась из школы домой затемно по безлюдной дороге, мимо поля, и, когда люди в проезжавшей машине, пожалев ее, остановились и предложили подвезти до дома, она с перепугу убежала, а возвратившись домой, сильно заболела. Пришлось найти муллу и почитать над ней. А нашим детям приходится постоянно возвращаться домой по темным улочкам кишлака, так как на улицах нет освещения. Нередко детей пугают бездомные собаки, которых много в округе. Не всегда есть возможность встречать детей из школы. Когда же у наших детей будет нормальная школа?» - задаются вопросом родители.

В таких маленьких классах вынуждены учиться дети Asia-Plus

​​​​​​​В школе

Школа №55 состоит из двух одноэтажных корпусов: первый был построен в 1955 году, второй – в 1960-м. Здесь всего 16 классных комнат, из-за нехватки кабинетов школьную библиотеку тоже переоборудовали в класс. Вместе с компьютерным классом получается 17 классных помещений.

Все кабинеты маленькие, размером 3х4 метра: в три ряда тут стоят 14 ученических парт со стульями плюс учительский стол. В углу чугунная печка. Развернуться в таком помещении практически невозможно, дети сидят впритык друг к другу, местами по три человека за партой.

Несмотря на современные баннеры с портретами Лидера нации и Героев Таджикистана, начиная с Садриддина Айни, все в этой школе напоминает советское прошлое сельской глубинки – на календаре XXI век, а дети лишены современных кабинетов с оснащенной лабораторией и спортзала, в холодное время года они просто не ходят на физкультуру, так как школьный стадион превращается в огромную лужу.

Зимой у школьников нет возможности греться на переменах в школьном коридоре, потому что он без окон и стены, скорее терраса. А во втором корпусе и вовсе нет никакого коридора: дети выходят из класса прямо во двор школы.

- Наша школа нуждается в расширении, так как за последние годы из-за распределения сельскохозяйственных земель под строительство новых поселков население в местности удвоилось, - объясняет директор школы Зариф Латипов. - Скоро на территории школы начнется строительство нового корпуса на 260 ученических мест, и это намного разгрузит наше учебное заведение, и, думаю, третьей смены больше не будет.

Коридоров в школе №55 нет, выход из класса прямо на улицу Asia-Plus

По словам директора, из-за перегрузки школы – а в ней в настоящее время обучается 1188 учеников вместо положенных 360 (!) – дети вынуждены обучаться в три смены.

- Первая смена начинается в 7 утра, вторая – в 13 часов, а третья – в 16, - говорит Латипов. - Я прихожу в 6 утра и остаюсь здесь до 8 вечера, пока последние занятия не закончатся. Иногда приходится идти на компромисс и отпускать детей третьей смены после третьего урока, в 18 часов, так как некоторые из них живут далеко. Это сказывается на успеваемости, но другого выхода нет.

На вопрос, почему учащиеся старших классов не учатся в третью смену вместо учеников 3-4 классов, которые боятся возвращаться в темноте, директор объясняет, что это вынужденные меры:

- Рассудите сами: у старшеклассников множество предметов, и, соответственно, я вынужден привлечь больше преподавателей, - объясняет он. - У третьеклашек задействовано всего три педагога – основной (для начальных классов), по русскому и иностранному языкам. Из-за рентабельности я вынужден идти на такие меры.

​​​​​​​Директор советует подождать

Между тем, Латипов обещает, что в скором времени все изменится к лучшему.

- Советую потерпеть, совсем немного осталось, - говорит он. - Министерство образования и науки знает о наших проблемах, и скоро в 9 общеобразовательных сельских школах, в том числе и в нашей, начнется строительство новых корпусов. Они будут построены за счет правительства Катара, Российской Федерации и за счет других грантов.

- Когда же это произойдет?

- Дело в том, что теперь территория «Нишони Ленин», а с ней и школа № 55 должны перейти с баланса района Рудаки на столичный баланс, - говорит один из представителей местных органов, не захотевший называть себя. - Районному отделу образования невыгодно брать деньги на строительство школы, которая документально им будет принадлежать, так как потом придется за нее отчитываться.

Таким образом, пока вопрос не решится, ученикам начальных классов придется учиться в третью смену и в темноте возвращаться домой. Может, еще не один год.

А вот в частной гимназии «Сазовор» пустует два верхних этажа Asia-Plus

​​​​​​​Гимназия с гуманитарным уклоном

Между тем на территории «Нишони Ленин» год назад открылась частная гимназия «Сазовор», которая расположена в просторном четырехэтажном здании, здесь учатся всего-навсего… 99 учеников.

- Гимназия у нас с гуманитарным уклоном, и, так как мы открылись год назад, о нас мало кто знает, - рассказывает директор школы Хуршед Азимов.

По словам жителей «Нишони Ленин», все они знают об этой гимназии.

- Мы, конечно, очень хотим, чтобы наши дети обучались там, в гимназии просторные классы и есть преподаватели, но обучение здесь дорогое – 3500 сомони в год, и такую сумму мало кто осилит, - объясняют они.

Поэтому гимназию эту сельчане как альтернативу не рассматривают.

Между тем из-за того, что гимназия имеет всего 99 учеников с 1 по 11 класс, где в некоторых классах занимается по 4-5 человек, они занимают всего два этажа огромного 4-этажного здания, арендуемого у Республиканского общества глухих. Два верхних этажа, где много просторных кабинетов, пустуют…